(TBTCO) - Ngày 20/7, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức đối thoại với gần 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước để giải đáp các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) cho biết, tình hình cháy, nổ diễn biến ngày càng phức tạp; số vụ cháy, thiệt hại do cháy gây ra có chiều hướng gia tăng.

Nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, điển hình như vụ cháy tại quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương ngày 6/9/2022 làm chết 32 người và nhiều vụ cháy nhà dân, nhà vừa để ở vừa kinh doanh làm nhiều người trong một gia đình bị chết, trong đó có nhiều trẻ em…

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Anh

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC trên toàn quốc. Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 7/10/2022 chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tổng rà soát, kiểm tra đối với 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH. Qua rà soát, kiểm tra, phát hiện có 47.719 cơ sở trên tổng số 1.182.722 cơ sở được rà soát còn tồn tại, vi phạm về PCCC.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 220 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC, Bộ Công an đã ban hành công điện chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, thời gian qua, đơn vị đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân về các quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản pháp luật về PCCC.

Người dân trải nghiệm chữa cháy tại Triển lãm quốc tế PCCC, CNCH đang diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 21/7/2023 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Anh

Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, Cảnh sát PCCC công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều buổi tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, trao đổi, hướng dẫn, tìm ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, thiết lập đường dây nóng của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và Công an 63 địa phương để chủ động tiếp nhận thông tin, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc về PCCC. Trên cơ sở tổ chức hướng dẫn, đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được khoảng 10.000 cơ sở.