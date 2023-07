5 đất nước xinh đẹp có chi phí du lịch hợp lý nhất châu Âu

(TBTCO) - Châu Âu luôn gắn liền với hai từ “đắt đỏ,” bởi các đất nước nổi tiếng về du lịch ở khu vực này như Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Hà Lan, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch... thường có mức sống cao, lượng khách du lịch lớn, từ đó khiến giá cả dịch vụ leo thang.

Tuy nhiên, câu thành ngữ "the further east you go, the cheaper everything gets" (tạm dịch “càng đi về phía Đông, mọi thứ sẽ càng rẻ”) là một quy luật mà không phải ai cũng biết tới khi du lịch châu Âu.

Dưới đây là 5 đất nước xinh đẹp ở phía Đông châu Âu mà bạn có thể thoải mái ghé thăm với ngân sách tiết kiệm.

1. Hungary

Hungary là một điểm đến vô cùng quen thuộc với những người yêu thích du lịch, thủ đô Budapest cũng là một trong những thành phố được ghé thăm nhiều nhất châu Âu.

Những quán bar và nhà hàng tuyệt hảo, các tòa nhà với kiến trúc mang đầy tính nghệ thuật cùng “văn hóa” spa ngoài trời đặc trưng... là những yếu tố giúp Budapest thu hút một lượng lớn du khách mỗi năm.

Hơn nữa, Hungary sở hữu vị trí địa lý thuận lợi khi có thể kết nối với vùng Tây và Đông Âu bằng hệ thống đường sắt, nên còn được gọi là “trái tim của châu Âu."

Nơi đây cũng một trong những quốc gia châu Âu hiếm hoi không sử dụng đồng tiền chung Euro. Vì vậy giá cả đất nước này cũng dễ chịu hơn rất nhiều, trở thành một trong những địa điểm có chi phí du lịch rẻ nhất ở châu Âu.

2. Slovenia

Nằm ở giữa Italy và Croatia, Slovenia đang dần trở thành một quốc gia hấp dẫn đối với nhóm du khách thích du lịch tự túc.

Theo Chỉ số Hòa bình toàn cầu, Slovenia thuộc danh sách 5 quốc gia an toàn nhất trên thế giới.

Thủ đô Ljubljana được coi là “thiên đường” cho những tâm hồn đam mê nghệ thuật đường phố. Được bao phủ hoàn toàn bởi những bức graffiti tuyệt đẹp, các chuyến tham quan quanh thành phố là một trong những cách thức phổ biến và tiết kiệm nhất để khám phá nơi này.

Ngoài ra, điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Slovenia chính là Hồ Bled mang vẻ đẹp vừa nên thơ vừa hùng vĩ. Được biết đến như một chốn để tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, hình ảnh về địa danh này đã được rất nhiều người yêu thích và lan truyền trên mạng xã hội.

3. Bulgaria

Nhờ vào địa hình và khí hậu vô cùng phù hợp với hoạt động trượt tuyết, châu Âu vào mùa Đông thường trở thành điểm đến quen thuộc và ưa thích của những người mê bộ môn này.

Tuy nhiên, các khu nghỉ dưỡng ở dãy Alps thường nổi tiếng là đắt đỏ (chúng nằm ở Pháp, Italy, Thụy Sĩ và Áo - những quốc gia không mấy “thân thiện” với hầu bao của khách du lịch).

Lúc này, cái tên Bulgaria được nhắc đến như một lựa chọn kinh tế hơn với phong cảnh tuyệt vời không kém.

Vào mùa Hè, các khu nghỉ dưỡng bên vùng Biển Đen sẽ giúp bạn có cơ hội tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời, trong khi có giá cả vô cùng phải chăng.

4. Montenegro

Montenegro vốn được biết đến là một trong những đất nước đẹp nhất thế giới. Khi tới đây, nhất định bạn phải ghé thăm Vịnh Kotor nằm ở bãi biển Adriatic.

Nơi đây nổi tiếng với khung cảnh đẹp như tranh vẽ, công trình kiến trúc trung cổ và làn nước biển trong vắt màu ngọc lam.

Ở Montenegro, du khách sẽ tìm thấy những nhà nghỉ và quán ăn với giá cả vô cùng phải chăng.

5. Albania

Nằm ngay bên cạnh Montenegro, Albania là quốc gia phù hợp những du khách đang tìm kiếm cảm giác nghỉ dưỡng kiểu Hy Lạp, Croatia hoặc Italy với mức giá và mật độ khách du lịch thấp hơn đáng kể.

Bên cạnh đó, số lượng lớn các công viên quốc gia cùng những phong cảnh mang vẻ đẹp hoang sơ tại đất nước này khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến Mexico hoặc Philippines./.