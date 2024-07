(TBTCO) - Sáng 3/7, trong chương trình chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn hàng đầu của Hàn Quốc gồm CJ, Posco, LG, Daewoo E&C, GS Engineering & Construction Corp, Celltrion và ngân hàng KDB.

Thủ tướng tiếp ông Sohn Kyung Sik, Chủ tịch Tập đoàn CJ.

Lãnh đạo các tập đoàn chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hàn Quốc, tin tưởng vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của quan hệ song phương, đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng được cải thiện của Việt Nam.

Đề nghị các tập đoàn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ cùng đồng hành và hỗ trợ để các tập đoàn đầu tư, xây dựng, phát triển các dự án tại Việt Nam hiệu quả, thành công, cùng thắng.

Đẩy mạnh xuất khẩu chả giò Việt Nam ra thế giới

Bắt đầu ngày làm việc cuối cùng trong chuyến thăm Hàn Quốc, Thủ tướng đã tiếp ông Sohn Kyung Sik, Chủ tịch Tập đoàn CJ.

CJ là tập đoàn đa quốc gia, thành lập năm 1953 tại Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm/dịch vụ thực phẩm, công nghệ sinh học, hậu cần/bán lẻ, văn hóa. CJ đã đầu tư tại 25 quốc gia. Tổng số lao động gần 80.000 người, doanh thu năm 2023 khoảng 31 tỷ USD.

CJ đầu tư vào Việt Nam từ năm 1998 với tổng vốn đầu tư là 1 tỷ USD, hiện có 24 công ty thành viên, doanh thu 2023 đạt 1,4 tỷ USD, với 11,2 nghìn lao động.

Thủ tướng đề nghị CJ tiếp tục mở rộng đầu tư nhiều hơn, chất lượng hơn, coi Việt Nam là thị trường chiến lược, cùng thành công với Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, CJ nêu một số kiến nghị liên quan đến hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), thuế với lĩnh vực chăn nuôi, thủ tục hành chính... Việt Nam là nơi đặt trụ sở khu vực của tập đoàn và CJ mong muốn đầu tư tiếp vào Việt Nam trong các lĩnh vực thực phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu thực phẩm như chả giò, tôm chế biến..., góp phần đưa văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới, cũng như các lĩnh vực logistics, công nghiệp văn hóa.

Thủ tướng đánh giá cao hoạt động kinh doanh hiệu quả của CJ tại Việt Nam; đề nghị CJ tiếp tục mở rộng đầu tư nhiều hơn, chất lượng hơn, coi Việt Nam là thị trường chiến lược, cùng thành công với Việt Nam, đặc biệt về chăn nuôi, chế biến thực phẩm theo hướng giảm phát thải, công nghệ cao, cũng như lĩnh vực logistics, dịch vụ giải trí, văn hóa và công nghệ sinh học, đồng thời đưa nhiều hàng hóa Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của CJ trên toàn cầu.

Thủ tướng cũng cảm ơn các góp ý chính sách của CJ, cho biết các cơ quan sẽ nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị này trong quá trình bổ sung, hoàn thiện chính sách và khi ban hành chính sách mới sẽ có điều khoản chuyển tiếp đảm bảo cho doanh nghiệp không bị ảnh hưởng; đồng thời đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu để bảo vệ sản xuất trong nước.

Thủ tướng tiếp ông Chang In Hwa, Giám đốc điều hành Tập đoàn Posco.

Hoan nghênh Posco mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Tiếp đó, Thủ tướng tiếp ông Chang In Hwa, Giám đốc điều hành Tập đoàn Posco- một trong top 5 doanh nghiệp kinh doanh tại Hàn Quốc.

Doanh thu năm 2023 của Tập đoàn đạt 59 tỷ USD, lợi nhuận 2,7 tỷ USD, 34.000 lao động. Trong 14 năm liên tiếp, Tập đoàn được bầu chọn là "nhà sản xuất thép cạnh tranh nhất thế giới".

Tập đoàn đã thành lập 4 chi nhánh về thép tại Việt Nam, đầu tư 1,8 tỷ USD. Năm 2003, doanh thu đạt 1,7 tỷ USD. Sản lượng thép làm ra khoảng 1,8 triệu tấn/năm với trên 2.100 lao động.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo tập đoàn bày tỏ quan tâm tới lĩnh vực năng lượng sạch, nhiệt điện khí; mong muốn tham gia khai thác, chế biến đất hiếm tại Việt Nam; đề nghị chuyển cảng chuyên dụng của Posco tại Bà Rịa-Vũng Tàu sang cảng thương mại.

Thủ tướng đánh giá cao các hoạt động đầu tư kinh doanh của Posco tại Việt Nam thông qua hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên; hoan nghênh Posco mở rộng đầu tư, hoạt động tại Việt Nam theo hướng phát triển xanh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, kinh tế số.

Thủ tướng đề nghị tập đoàn nghiên cứu tham gia các dự án nhiệt điện LNG ở Thanh Hóa, Nghệ An.

Phản hồi về từng kiến nghị của Posco, Thủ tướng cho biết Việt Nam muốn tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư trong lĩnh vực đất hiếm, trên tinh thần cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, công khai, minh mạch giữa các nhà đầu tư từ các nước theo hướng công nghệ cao, khai thác bền vững, chế biến sâu, bảo đảm môi trường.

Thủ tướng đề nghị tập đoàn nghiên cứu tham gia các dự án nhiệt điện LNG ở Thanh Hóa, Nghệ An. Về việc chuyển đổi công năng cảng, Thủ tướng đề nghị tập đoàn nêu các đề xuất cụ thể với các cơ quan chức năng của Việt Nam để xem xét, giải quyết trên cơ sở quy hoạch và các quy định hiện hành, hai bên cùng có lợi, bảo đảm môi trường.

Thủ tướng tiếp ông Cheoldong Jeong, Giám đốc điều hành LG Display.

Hình thành tổ hợp sản xuất LG khép kín tại Hải Phòng

Thủ tướng tiếp ông Cheoldong Jeong, Giám đốc điều hành LG Display. LG (1947) là tập đoàn công nghiệp đa quốc gia của Hàn Quốc, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh hàng điện tử (thiết bị gia dụng thông minh, linh kiện xe,…), hóa chất (nguyên liệu hóa học, công nghệ sinh học, mỹ phẩm), truyền thông và dịch vụ (dịch vụ di động, nền tảng kinh doanh). Tổng số lao động 270.000 người (2023), doanh thu năm 2023 khoảng 137 tỷ USD.

Tổng vốn đầu tư đăng ký của LG tại Việt Nam là 8,02 tỷ USD, doanh thu ước tính năm 2023 là 13,97 tỷ USD. Các dự án của LG đều đặt tại Hải Phòng. LG cũng đang vận hành trung tâm R&D tại Hà Nội và Đà Nẵng với hơn 1.000 nhân lực.

Lãnh đạo tập đoàn khẳng định Việt Nam là địa điểm sản xuất trọng điểm toàn cầu của LG, đến nay đã giải ngân đầu tư hơn 5 tỷ USD; chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của phía Việt Nam dành cho LG; trao đổi về kế hoạch tiếp tục đầu tư giai đoạn tới, trong đó có nhà máy LG Innotek tại Hải Phòng khi hoàn thành sẽ tăng gấp đôi công suất, hình thành tổ hợp sản xuất LG khép kín.

Thủ tướng đề nghị LG nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, sản xuất của LG.

Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao hiệu quả đầu tư, kinh doanh của LG tại Việt Nam, mong Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.

Thủ tướng đề nghị LG nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, sản xuất của LG và tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện chính sách, xây dựng thêm các trung tâm nghiên cứu và phát triển, coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng trong chiến lược toàn cầu về sản xuất, nghiên cứu-phát triển các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế, theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.

Cũng tại cuộc tiếp, Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành đã phản hồi về quan tâm cụ thể của LG liên quan tới thuế tối thiểu toàn cầu, bảo đảm nguồn cung điện. Hiện các cơ quan đang xây dựng Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư nhằm đảm bảo sự ổn định, sức cạnh tranh và hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam. Việt Nam tạo điều kiện tối đa đảm bảo nguồn cung điện ổn định, nhân lực chất lượng, hạ tầng thông suốt cho dự án của LG.

Thủ tướng tiếp ông Jung Won ju, Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng Nhà ở Hàn Quốc.

Daewoo phát triển dự án khu đô thị mới tại Thái Bình

Tiếp đó, Thủ tướng tiếp ông Jung Won ju, Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng Nhà ở Hàn Quốc.

Daewoo E&C (1973) là công ty đa quốc gia, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản. Năm 2023, doanh thu của Công ty đạt trên 8,4 tỷ USD, lợi nhuận thuần đạt 378 triệu USD, hiện đã đầu tư xây dựng tại 50 quốc gia.

Daewoo E&C là công ty xây dựng đầu tiên của Hàn Quốc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào tháng 6/1991 (trước khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992). Năm 2017, Công ty Daewoo E&C Vina chính thức được thành lập, tổng mức đầu tư là 1,3 tỷ USD, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, kinh doanh khu đô thị với dự án nổi bật là Starlake City Tây Hồ Tây.

Thủ tướng cho rằng việc Daewoo lựa chọn Thái Bình để đầu tư khu đô thị là lựa chọn đúng đắn vì hệ thống hạ tầng thông suốt, đồng bộ đang được hoàn thiện nhanh chóng.

Lãnh đạo tập đoàn cho biết Daewoo E&C mong muốn tham gia đầu tư xây dựng các dự án trong các lĩnh vực năng lượng, nhà máy điện, khu công nghiệp và hạ tầng tại Việt Nam như nhiệt điện Ô Môn số 3 và số 4, khí LNG Hải Lăng, khí LNG Long An… ; ứng dụng và phát triển thành công mô hình thành phố thông minh tại khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake); phát triển dự án khu đô thị mới tại Thái Bình và các địa phương khác.

Tập đoàn cũng tự hào được đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện tại Việt Nam, xây dựng các ngôi chùa Việt Nam tại Hàn Quốc và sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức đóng góp cho quan hệ song phương.

Thủ tướng cho biết phát triển các khu đô thị mới, đẩy mạnh đô thị hóa là chiến lược dài hạn của Việt Nam, cho rằng việc Daewoo lựa chọn Thái Bình để đầu tư khu đô thị là lựa chọn đúng đắn vì hệ thống hạ tầng thông suốt, đồng bộ đang được hoàn thiện nhanh chóng, tỉnh có mật độ dân số đông. Thủ tướng đề nghị cần triển khai nhanh dự án vì nguyên vật liệu xây dựng đang trong giai đoạn có giá thành rất tốt, mặt khác triển khai dự án theo hướng xanh, bền vững, hạn chế phát thải.

Thủ tướng hoan nghênh Daewoo E&C tiếp tục mở rộng và tái đầu tư tại Việt Nam đặc biệt trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bất động sản, năng lượng, phát triển mô hình đô thị thông minh; đề nghị tập đoàn tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Việt Nam (hoàn thành trong năm 2025).

Thủ tướng tiếp ông Huh Yoon Hong, Chủ tịch và ông Huh Myung-soo, Cố vấn cấp cao tập đoàn GS Engineering & Construction Corp.

Phát triển khu đô thị Nhà Bè "4 trong 1"

Thủ tướng cũng tiếp ông Huh Yoon Hong, Chủ tịch và ông Huh Myung-soo, Cố vấn cấp cao tập đoàn GS Engineering & Construction Corp (GS E&C).

GS E&C (1969) có ngành nghề kinh doanh chính về đầu tư, xây dựng khu đô thị mới, hạ tầng dân dụng, nhà máy lọc – hóa dầu, bệnh viện, trường học, nhà máy nước, xử lý ô nhiễm môi trường... GS E&C được vinh danh ở vị trí thứ 22/250 công ty xây dựng toàn cầu trong 10 năm liên tiếp; là doanh nghiệp có chỉ số phát triển bền vững Down Jones trong 11 năm liên tiếp (2009-2020).

Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp và các hoạt động đầu tư, kinh doanh thành công của Tập đoàn GS E&C tại Việt Nam thời gian qua.

Tại Việt Nam, Tập đoàn đã và đang thực hiện các dự án bất động sản, trong đó có Khu đô thị mới Nhà Bè tại TPHCM; triển khai tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên, đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành Đai Ngoài, cầu Vàm Cống, cầu Vĩnh Thịnh (Hà Nội-Vĩnh Phúc), cao tốc Hà Nội-Hải Phòng…; xây dựng và vận hành các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng: thang máy, cốp pha nhôm (Đồng Nai), cọc ly tâm PHC và thạch cao (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Tại cuộc tiếp, ông Huh Yoon Hong giới thiệu về các lĩnh vực đầu tư chính của GS E&C tại Việt Nam; đề nghị hợp tác trong các dự án đang triển khai như hỗ trợ phát triển khu đô thị mới Nhà Bè trở thành khu đô thị thông minh với trọng tâm là khu công nghệ thông tin tập trung dành cho các ngành thiết kế chất bán dẫn và các công ty khởi nghiệp công nghệ cao,… phù hợp với định hướng phát triển chung của Việt Nam. Ông kỳ vọng cuộc tiếp với Thủ tướng sẽ mở ra giai đoạn mới trong hoạt động của GS E&C tại Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp và các hoạt động đầu tư, kinh doanh thành công của Tập đoàn GS E&C tại Việt Nam thời gian qua; hoan nghênh định hướng phát triển khu đô thị Nhà Bè "4 trong 1" (đô thị, công nghiệp, công nghệ cao và thương mại), đúng xu hướng Việt Nam.

Nhà Bè cũng là vị trí rất lý tưởng, gần trung tâm hơn nhiều so với trước đây khi các cây cầu được xây dựng. Dự án có nhiều thuận lợi hơn so với trước, với hạ tầng giao thông đang tiếp tục hoàn thiện; quy hoạch TPHCM chuẩn bị được phê duyệt trong tháng 7; TPHCM được hưởng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội, trong đó có cơ chế giải phóng mặt bằng và chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư; hai bên cũng có nhiều kinh nghiệm hơn, hiểu biết nhau hơn so với trước.

Thủ tướng đề nghị tập đoàn phối hợp với TPHCM và các cơ quan liên quan thực hiện nhanh các thủ tục để thúc đẩy triển khai dự án; tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương.

Thủ tướng tiếp ông Hyoung Ki Kim - Phó Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc Celltrion Inc.

Tập đoàn dược hàng đầu muốn đầu tư dược phẩm sinh học tại Việt Nam

Tiếp ông Hyoung Ki Kim - Phó Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc Celltrion Inc, Thủ tướng cho biết phát triển ngành dược là chiến lược dài hạn của Việt Nam.

Celltrion (1991) là tập đoàn sản xuất - nghiên cứu dược phẩm sinh học và thuốc Biosimilar hàng đầu của Hàn Quốc, nổi tiếng về 03 loại thuốc biosimilar (sinh học tương tự) có tác dụng chữa ung thư và viêm khớp. Doanh thu năm 2023 đạt khoảng 1,65 tỷ USD, trong đó lợi nhuận đạt 405 triệu USD. Celltrion phấn đấu trở thành tập đoàn top 10 thế giới về công nghệ sinh học.

Tại cuộc tiếp, lãnh đạo Celltrion đánh giá thị trường Việt Nam có tiềm năng rất lớn, tập đoàn đang hoàn thiện thủ tục đầu tư thành lập Công ty nhập khẩu và phân phối dược phẩm sinh học tại Việt Nam (Hà Nội). Celltrion cũng sẽ hỗ trợ Tổng công ty Dược Việt Nam (Vinapharm) thông qua chuyển giao công nghệ và liên kết sản xuất; hợp tác tiếp thị sản phẩm Celltrion tại Việt Nam thông qua hệ thống phân phối của Vinapharm.

Thủ tướng hoan nghênh dự định hợp tác, hỗ trợ, chuyển giao công nghệ của Tập đoàn với Tổng Công ty dược Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao hoạt động kinh doanh hiệu quả của Celltrion trong lĩnh vực dược phẩm sinh học tại Hàn Quốc; cho biết Việt Nam cũng có nhiều lợi thế về các loại cây dược liệu phong phú song còn thiếu nguồn vốn và công nghệ cao. Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển ngành dược.

Thủ tướng hoan nghênh dự định hợp tác, hỗ trợ, chuyển giao công nghệ của Tập đoàn với Tổng Công ty dược Việt Nam. Đối với đề xuất hợp tác của Tập đoàn về lĩnh vực dược phẩm sinh học, Thủ tướng cho rằng có nhiều lợi thế để tập đoàn đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là thị trường rộng lớn với 2 tỷ người dân khi Việt Nam đã tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) với Trung Quốc và các nước ASEAN.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục trao đổi, làm việc với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan để triển khai cụ thể, sớm vào Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển ngành dược sinh học "đi sau nhưng về trước" tại Việt Nam.

Thủ tướng tiếp ông Kang Seoghoon, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ngân hàng KDB.

* Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã tiếp ông Kang Seoghoon, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ngân hàng KDB.

KDB (1954) là ngân hàng chính sách 100% vốn Chính phủ Hàn Quốc, mục tiêu thực hiện chính sách của Chính phủ Hàn Quốc nói chung và hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng tại thị trường quốc tế, cung cấp dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp, từ cho vay đến phát hành trái phiếu. KDB có mạng lưới tại 25 quốc gia trên thế giới. Lợi nhuận thuần năm 2023 đạt 1,9 tỷ USD.

Thủ tướng đánh giá cao đóng góp tích cực, hiệu quả của KDB trong phát triển lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, KDB hợp tác với Samsung, LG, SK, Hyosung, Daewoo… kể từ khi các tập đoàn này bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam; đã hỗ trợ các dự án mới của các nhà đầu tư Hàn Quốc; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Thủ tướng đánh giá cao đóng góp tích cực, hiệu quả của KDB trong phát triển lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại Việt Nam; mong muốn KDB tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc, phát huy vai trò cầu nối để đưa các nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng và nước ngoài nói chung đến đầu tư tại Việt Nam; khuyến khích kế hoạch hỗ trợ, tài trợ tín dụng của KDB cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như hỗ trợ tài chính, chuyên môn, quản trị điều hành để góp phần tăng cường hiệu quả, an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng Việt Nam, nhất là đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)./.