Agribank mang Xuân an vui đến mọi nhà

(TBTCO) - Trong không khí cùng cả nước tập trung nhiều nguồn lực và dành những sự quan tâm đặc biệt để chăm lo cho nhân dân vui Xuân đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn Đảng bộ và hệ thống Agribank đang triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng đến cộng đồng và cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống với mong muốn mọi người, mọi nhà đón Tết an vui và “không có ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái trao biểu trưng tặng 1.000 suất quà tết, tổng trị giá 500 triệu đồng cho đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái. Ảnh: Lâm Hùng.

Ấm tình Agribank với cộng đồng

Đã trở thành thông lệ hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, xuất phát từ mong mỏi bình dị của những con người xa quê mong Tết để về nhà, đặc biệt thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của những người lính nơi hải đảo, những người công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp hay những hoàn cảnh khó khăn vì điều kiện kinh tế không có tiền về quê ăn Tết…, Agribank tích cực thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội tại các địa phương trên khắp cả nước nhằm sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho những người xa quê và san sẻ một phần khó khăn với những hoàn cảnh neo đơn trong cuộc sống...

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, Đảng bộ Agribank đã thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác phúc lợi xã hội, chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, ngày 15/12/2023, Đảng ủy Agribank đã kịp thời ban hành Công văn số 2683-CV/ĐU-NHNo lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội phát huy trách nhiệm của Agribank đối với cộng đồng phù hợp với điều kiện của đơn vị và tình hình thực tế tại địa phương, địa bàn hoạt động. Trong nhiều năm qua, phát huy truyền thống văn hóa đoàn kết, “tương thân, tương ái” của dân tộc đồng thời phát huy trách nhiệm của một doanh nghiệp lớn với động đồng, Agribank luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết.

Ngày 15/1/2024 vừa qua, tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), đoàn công tác của Agribank đã đến chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Tổng giá trị các phần quà Agribank dành tặng cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng tại Vùng 5 Hải quân là 759 triệu đồng. Những món quà thể hiện sự quan tâm đặc biệt, tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên Agribank hướng về biển đảo quê hương. Đó là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ rất lớn, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân - những người lính biển kiên trung đang ngày đêm chắc tay súng, vững vàng trên tuyến đầu, quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng hành cùng “Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 và mang Tết ấm cho người nghèo - Xuân Giáp Thìn” do BHXH Việt Nam phát động, Agribank ủng hộ 3 tỷ đồng, phối hợp cùng BHXH Việt Nam trao tặng 675 sổ BHXH và 4.930 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại 63 tỉnh/thành phố trên cả nước. Những cuốn sổ BHXH, thẻ BHYT là nguồn khích lệ động viên tinh thần, nhân lên những giá trị nhân văn, cao đẹp, lan tỏa tình yêu thương ấm áp để Tết ấm sẽ về với người dân còn khó khăn trên mọi miền quê hương của đất nước.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn bộ phận, đoàn thanh niên tại đơn vị thực hiện các hoạt động thiết thực, phong phú, huy động nguồn lực, đóng góp của cán bộ, đoàn viên, người lao động để chăm lo Tết cho các đối tượng cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo bị thiên tai, bão lũ, vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; các hộ nghèo là công nhân, viên chức, người lao động làm việc ở những khu vực khó khăn. Việc tặng quà diễn ra theo hình thức hỗ trợ trực tiếp (tiền mặt, hàng hóa) và các hình thức hỗ trợ khác, như xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ có thành viên bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin; tặng thẻ BHYT; tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo vươn lên…

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Agribank đã đạt được nhiều kết quả, chuyển biến rõ rệt. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo tích cực, đoàn viên, thanh niên Agribank triển khai nhiều chương trình thiện nguyện có ý nghĩa, góp phần chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, đồng thời lan tỏa thương hiệu Agribank “Ngân hàng vì cộng đồng”. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần, thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa đông 2023, Xuân tình nguyện 2024, Đoàn Thanh niên Agribank đã thực hiện chương trình tặng 100 suất quà Tết cho thanh thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 115 triệu đồng.

Chăm lo đời sống cho cán bộ, người lao động

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành cũng luôn dành cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống những chính sách quan tâm cả về vật chất và tinh thần.

Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với khí thế thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm, Đảng ủy Agribank yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, công đoàn, đoàn thanh niên, toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong hệ thống triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; đảm bảo hoạt động đón Tết, vui Xuân lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương và của dân tộc. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm.

Đảng ủy Agribank yêu cầu các đơn vị trong toàn Đảng bộ quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, người lao động gắn với thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Agribank cũng chỉ đạo các đơn vị có các giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh…; thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn trụ sở, phòng giao dịch, tài sản, kho tiền, bảo vệ, giám sát hệ thống ATM, đảm bảo hoạt động và dịch vụ ngân hàng an toàn, ổn định, thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán.

Tết đang đến rất gần, trên mọi miền Tổ quốc đang sôi nổi diễn ra các hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…, hơn 4 vạn cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống. Những việc làm thiết thực này đã góp phần hỗ trợ, động viên, giảm bớt nỗi lo lắng của những người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, để mọi người đều được đón Tết đầm ấm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; cán bộ, người lao động Agribank an vui đón Tết, khí thế, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.