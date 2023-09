(TBTCO) - Tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Buôn Hồ (BIDV Buôn Hồ) và Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã trao hơn 770 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn - BIC Bình An cho đại diện gia đình khách hàng N.Q.T, không may tử vong do tai nạn lao động.