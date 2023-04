Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổng thu từ du lịch đạt 3.469 tỷ đồng từ đầu năm đến nay

(TBTCO) - Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ đầu năm đến nay, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón và phục vụ hơn 3,4 triệu lượt khách, với tổng doanh thu 3.469 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm, lượt khách và doanh thu đều tăng lần lượt gần 22% và 12%. Riêng khách quốc tế lưu trú tăng hơn 42% so với cùng kỳ, tương đương 48.381 lượt.

Phát triển du lịch cộng đồng đang là mục tiêu hướng tới để đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (Ảnh: T.L)

Cũng theo báo cáo từ Sở Du lịch địa phương này, tổng thu từ khách du lịch trong tháng 3/2023 ước đạt 1.083 tỷ đồng, tăng 6,28 % so với tháng cùng kỳ. Trong tháng 3, tổng lượt khách du lịch đến Bà Rịa - Vũng Tàu đạt hơn 1 triệu lượt, tăng 5,66% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú đạt 331.441 lượt, tăng 17,74% so với tháng cùng kỳ. Riêng khách quốc tế lưu trú tăng 6,74% so với tháng cùng kỳ với 13.782 lượt.

Liên quan đến lĩnh vực phát triển du lịch của địa phương, theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện nay toàn tỉnh có 132 dự án du lịch, trong đó 50 dự án đã đi vào hoạt động, các dự án còn lại đang triển khai hoặc đang làm thủ tục để đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Những dự án trên là nguồn cận kề, tạo ra những sản phẩm du lịch và các trải nghiệm cho du khách.

Để phát triển thêm, đa dạng các sản phẩm du lịch mới, ngành Du lịch Bà Rịa -Vũng Tàu đã và đang tập trung thúc đẩy phát triển 8 loại hình du lịch gồm: Du lịch nghỉ dưỡng biển; du lịch hội nghị, hội thảo (MICE); du lịch sinh thái; du lịch văn hóa, lịch sử; du lịch cộng đồng; du lịch gắn với hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi giải trí và du lịch khám chữa bệnh.

Năm 2023, ngành Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu phấn đấu tăng 10% lượng khách (đạt khoảng 13,9 triệu lượt khách), tăng 8% doanh thu (đạt khoảng 14.189 tỷ đồng). Doanh thu từ lưu trú tăng 11% (đạt 5.000 tỷ đồng), doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 12% (đạt 189 tỷ đồng)./.