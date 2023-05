Bắc Ninh: Một quầy thuốc trúng thưởng 15 triệu đồng từ chương trình “hóa đơn may mắn”

(TBTCO) - Cục Thuế Bắc Ninh vừa tổ chức Chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý I/2023. Kết quả có 19 “Hóa đơn may mắn” trong tổng số 43.068 hóa đơn điện tử quý I/2023 trúng thưởng, tổng số tiền là 80 triệu đồng. Trong đó, quầy thuốc Hoài Hùng trúng thưởng giải nhất “Hóa đơn may mắn” trị giá 15 triệu đồng.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh Nguyễn Hữu Trường cho biết, sau 2 chương trình lựa chọn và trao thưởng “Hóa đơn may mắn” đã nhận được nhiều hưởng ứng, ủng hộ của người nộp thuế (NNT), qua đó tạo ấn tượng tốt và lan tỏa tính tích cực hình thành thói quen tiêu dùng văn minh, khuyến khích người bán, người mua sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Hội đồng giám sát tổ chức bấm nút lựa chọn chương trình "Hóa đơn may mắn" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: TN Tiếp nối thành công các đợt quay thưởng trước, ngày 10/5, Cục Thuế Bắc Ninh tiếp tục tổ chức bấm nút lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý I/2023, kết quả có 19 “Hóa đơn may mắn” nhận được giải thưởng với tổng giá trị các giải thưởng là 80 triệu đồng. Danh sách cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” Cục Thuế Bắc Ninh vừa lựa chọn gồm: Quầy thuốc Hoài Hùng (mã số thuế 8653896509) trúng thưởng giải nhất trị giá 15 triệu đồng; ông Phạm Văn Quang (mã số thuế 0900247948), hộ kinh doanh Phan Văn Tình (mã số thuế 8603732336-001) và quầy thuốc 22A – CN Công ty CP dược phẩm Bắc Ninh tại Quế Võ trúng thưởng giải nhì trị giá mỗi giải 10 triệu đồng… Cơ cấu giải thưởng “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm: 1 giải nhất (mỗi giải trị giá 15 triệu đồng); 3 giải nhì (mỗi giải trị giá 10 triệu đồng); 5 giải ba (mỗi giải trị giá 5 triệu đồng); 10 giải khuyến khích (mỗi giải trị giá 1 triệu đồng). Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, dự kiến cục thuế sẽ thực hiện trao thưởng trong thời hạn 30 ngày, sau ngày 9/6/2023 các số hóa đơn trúng thưởng chưa có người đến nhận thưởng, sẽ không còn giá trị nhận thưởng. Cục Thuế Bắc Ninh thông báo các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng liên hệ với Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế Bắc Ninh theo số điện thoại: 02223822347, đầu mối ông Đỗ Trọng Thanh - điện thoại: 0888.86.1995 để được hướng dẫn thực hiện thủ tục nhận giải thưởng./.

Văn Tuấn