Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2024

(TBTCO) - Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, tỉnh Bắc Ninh.

Theo Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian tới có nhiều lễ hội, sự kiện diễn ra trong phạm vi cả nước, đặc biệt là Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024. Đây là thời điểm gia tăng hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường lớn nhất trong năm.

5 đoàn kiểm tra liên ngành trung ương về an toàn vệ sinh thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024 sẽ kiểm tra tại 10 tỉnh, thành phố. Ảnh: TL.

Trong đó, các loại thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn thường là các thực phẩm tươi sống, bánh mứt kẹo, rượu, bia, nước giải khát, nước đá, các loại thực phẩm bao gói sẵn, thực phẩm chế biến sẵn ăn ngay, nếu không được kiểm soát tốt sẽ có nhiều nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024, phục vụ Nhân dân đón Tết, vui xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe; đồng thời đảm bảo phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn vệ sinh thực phẩm triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

Mục tiêu, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024; tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành từ Trung ương đến cấp xã tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các tỉnh có cửa khẩu, các thành phố lớn…