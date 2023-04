Bảo hiểm Bảo Việt và Bệnh viện 199 hợp tác triển khai bảo hiểm sức khỏe

(TBTCO) - Bảo hiểm Bảo Việt và Bệnh viện 199 - Bộ Công an tại Sơn Trà, Đà Nẵng vừa ký kết hợp tác triển khai bảo hiểm sức khỏe để đem lại nhiều lợi ích cùng giá trị gia tăng cho khách hàng của hai bên. Theo đó, trong thời gian tới đây, Bệnh viện 199 sẽ phối hợp để triển khai giới thiệu 3 chương trình bảo hiểm sức khỏe bao gồm Bảo Việt An gia, An Tâm Viện phí và Bảo hiểm Intercare tới khách hàng của viện.

Bảo hiểm Bảo Việt cùng Bệnh viện 199 ký kết hợp tác triển khai bảo hiểm sức khỏe. Tại Đà Nẵng, Bệnh viện 199 là bệnh viện công hạng I - tuyến tỉnh trực thuộc Bộ Công an. Với quy mô 450 giường bệnh điều trị nội ngoại trú cùng 27 chuyên khoa và 5 phòng chức năng; 463 cán bộ, y bác sỹ có trình độ chuyên môn sâu, trang thiết bị phù hợp, hiện đại, Bệnh viện 199 thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho khoảng 20% dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cán bộ chiến sĩ và nhân dân khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Bệnh viện đáp ứng được về yếu tố về chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất để phục vụ khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh. Luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, Bảo hiểm Bảo Việt hợp tác triển khai bảo hiểm sức khỏe với Bệnh viện 199 sẽ tạo thêm giá trị gia tăng cho khách hàng khi sử dụng bảo hiểm chi phí y tế của Bảo hiểm Bảo Việt. Trước đó, từ năm 2020 với chủ trương mở rộng hệ thống bảo lãnh viện phí đến các bệnh viện công, chú trọng đến các bệnh viện có chuyên môn cao, chất lượng dịch vụ tốt và chi phí hợp lý, việc Bảo hiểm Bảo Việt ký kết hợp tác cùng Bệnh viện 199 giúp nâng tổng số bệnh viện công hợp tác lên 3 bệnh viện và bao gồm tất cả 11 cơ sở y tế trong hệ thống bảo lãnh của Bảo hiểm Bảo Việt tại riêng TP. Đà Nẵng. Với tình hình số lượng khách hàng tại miền Trung đang tăng nhanh, việc mở rộng thêm bệnh viện công tại khu vực này giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh của các khách hàng tại đây./.

H.C