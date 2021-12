Bay chất, sống trọn mùa lễ hội với vé đồng giá 10.000 đồng cùng hàng loạt ưu đãi từ Vietjet

(TBTCO) - Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương (BIDV Hùng Vương) vừa trao hơn 2 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm sản phẩm BIC Bình An Doanh Nghiệp cho đại diện của người được bảo hiểm - ông L.V.V không may tử vong do tai nạn cuối tháng 9/2021 tại xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.