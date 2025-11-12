Bệnh viện Phổi Trung ương làm nên kỳ tích: Lần đầu tiên thực hiện thành công 2 ca ghép phổi trong 1 đêm

(TBTCO) - Chiều 11-11, Bệnh viện Phổi Trung ương đã tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về kỳ tích ghép 2 ca ghép phổi trong 1 đêm. Sự kiện đã đóng góp vào thành tựu ghép tạng của Việt Nam, là bước tiến đột phá trong y học nước nhà, đưa Việt Nam vào danh sách của những trung tâm ghép phổi lớn trên thế giới.

Thông tin tại buổi gặp gỡ, Thầy thuốc Ưu tú Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, trong một ngày, Bệnh viện Phổi Trung ương đã phối hợp với các chuyên gia và các bệnh viện: Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Y dược - Đại học Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa… thực hiện thành công 2 ca ghép phổi cho 2 người bệnh.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, 2 ca ghép phổi đã được thực hiện thành công trong một ngày. Việc thực hiện đồng thời hai ca ghép phổi yêu cầu sự huy động tổng lực và phối hợp vô cùng chặt chẽ giữa Bệnh viện Phổi Trung ương và các đơn vị trên toàn quốc.

Thầy thuốc Ưu tú Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ về 2 ca ghép phổi trong 1 đêm. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Toàn bộ các ca ghép phổi do Bệnh viện Phổi Trung ương thực hiện đều thành công ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn của Trung tâm Ghép phổi UCSF – Trường Đại học California, tại San Francisco, Trung tâm Y học uy tín nhất tại Hoa Kỳ. Thành công của 2 ca ghép này đã nâng tổng số ca ghép phổi thành công của Bệnh viện lên 9 ca, đưa Việt Nam vào danh sách của những Trung tâm ghép phổi lớn trên thế giới.

Sự kiện này đóng góp vào thành tựu ghép tạng của Việt Nam, là bước tiến đột phá trong y học nước nhà, khẳng định năng lực đồng bộ của Bệnh viện Phổi Trung ương cùng các Bệnh viện đầu ngành trong cả nước. Đặc biệt, sự phối hợp giữa các chuyên gia đầu ngành về ghép phổi và sự vận dụng sáng tạo trong sử dụng cơ sở vật chất hiện có một cách hiệu quả đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc trong nhiệm vụ thành lập Trung tâm Ghép phổi vùng tại Bệnh viện.

Ca ghép phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ca thứ nhất (ghép phổi khẩn cấp): Người bệnh nữ (48 tuổi, Hà Nội) nhận tạng phổi từ một nam quân nhân (55 tuổi) hiến tạng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng, bắt đầu từ 16 giờ 15 phút ngày 9-11. Đáng chú ý, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương đã phải khẩn trương bay từ Cần Thơ về Hà Nội để kịp thực hiện ca ghép trong "thời gian vàng". Người bệnh hiện đang được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi. 24 giờ sau khi được ghép phổi, người bệnh đã được rút ống nội khí quản, tự thở bằng lá phổi mới.

Ca thứ hai (ghép phổi "xuyên Việt"): Người bệnh nam (48 tuổi, Hải Phòng) nhận tạng phổi từ nam người bệnh (32 tuổi) hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Tạng phổi được Bệnh viện Chợ Rẫy vận chuyển về TP Hồ Chí Minh và tiếp tục vận chuyển bằng đường hàng không ra Hà Nội. Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 21 giờ ngày 9-11 và kéo dài 9 tiếng đến rạng sáng 10-11. Đây là ca ghép phổi “xuyên Việt” thứ hai tại Việt Nam, thực hiện liên tục “xuyên đêm”, tiếp theo ca đầu tiên. Sau ghép, người bệnh đang được chăm sóc và theo dõi hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi, 24/24 giờ. Hiện nay, sức khỏe của người bệnh diễn biến thuận lợi.

Sức khỏe của người bệnh sau ghép phổi diễn biến thuận lợi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Cả 2 ca bệnh đều có tiền sử bệnh lý phổi phức tạp (giãn phế nang đa kén khí, COPD, nhiều bệnh nền nguy hiểm), đã được theo dõi, chờ ghép phổi trong thời gian dài và có chỉ định ghép phổi. Sau phẫu thuật, cả hai người bệnh đang được chăm sóc hậu phẫu 24/24 giờ tại Trung tâm Ghép phổi, Bệnh viện Phổi Trung ương.

Thành công này khẳng định Bệnh viện Phổi Trung ương cùng các bệnh viện và các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn quy trình 2 ca ghép phổi trong một ngày. Với số người bệnh chờ ghép có sẵn, Bệnh viện Phổi Trung ương sẵn sàng thực hiện ghép phổi khi có nguồn cho tạng tiềm năng. Ghép phổi đã trở thành kỹ thuật thường quy được thực hiện bài bản theo đúng tiêu chuẩn quốc tế tại Bệnh viện.

Với năng lực hiện tại, Bệnh viện Phổi Trung ương không chỉ là trung tâm đầu ngành về điều trị các bệnh lý hô hấp mà còn là cơ sở y tế đầu tiên ở Việt Nam có thể thực hiện đồng thời nhiều ca ghép phổi, góp phần hiện thực hóa ước mơ cứu sống nhiều người bệnh. Bệnh viện đang trong quá trình xây dựng Trung tâm Ghép phổi vùng, không chỉ ghép phổi cho người dân Việt Nam và các nước trong khu vực mà còn tiếp tục chuyển giao, đào tạo, nâng tầm kỹ thuật ghép phổi ở mức cao nhất như các quốc gia phát triển; được ghi nhận vào danh sách của hệ thống ghép phổi trên thế giới./.