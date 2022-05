Bình Phước biểu dương các già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(TBTCO) - Sáng 27/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Các già làng, người có uy tín tham gia tọa đàm, trao đổi về những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của tỉnh thời gian qua.

Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, các già làng, người có uy tín đã phát huy vai trò, trách nhiệm, cùng với chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch; là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền cơ sở với nhân dân; góp phần thực hiện hiệu quả các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo… đặc biệt là chủ trương giảm 1.000 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số của Tỉnh ủy.

Ghi nhận những đóng góp của già làng, người có uy tín trong vùng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước ngoài việc biểu dương; đồng thời mong muốn các già làng tiêu biểu, người có uy tín cố gắng khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tiếp tục tuyên truyền để đồng bào các dân tộc cùng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động; phát huy tinh thần gương mẫu để bà con, nhân dân làm theo; chung tay xây dựng khu dân cư, nông thôn mới; tham gia cùng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể trong vận động, hòa giải tranh chấp ở cơ sở... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tuyên dương các già làng, người có uy tín tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua và các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tuyên dương 99 già làng tiêu biểu, người có uy tín có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực và rất ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng thành công SEA Games - Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức tại Việt Nam.