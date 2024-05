Bộ Tài chính đề nghị khẩn trương phân bổ, giải ngân vốn các dự án giao thông trọng điểm

(TBTCO) - Các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đón gần 1,8 triệu hành khách trong giai đoạn phục vụ cao điểm dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 vừa qua. Biện pháp tăng cường an ninh cấp độ 1 được áp dụng tại hai cảng hàng không lớn nhất nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn và chất lượng phục vụ hành khách đi lại.