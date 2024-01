(TBTCO) - Chiều 10/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có cuộc làm việc với huyện ủy Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Bộ trưởng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần đặc biệt chăm lo cho đời sống của người dân, vì “dân là gốc rễ, gốc rễ bền thì cây mới bền”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và kết quả triển khai, thực hiện hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết.

Tới dự về phía tỉnh Điện Biên, có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; Bí thư Huyện ủy huyện Mường Ảng Nguyễn Tiến Đạt.

Tái cơ cấu nông nghiệp thành công, kinh tế tiếp tục tăng trưởng

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Huyện ủy huyện Mường Ảng Nguyễn Tiến Đạt cho biết, Mường Ảng là huyện có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Điện Biên.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chăm lo người dân vì “dân là gốc rễ, gốc rễ bền thì cây mới bền”

Những năm qua, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng và phát triển; thu ngân sách trên địa bàn tăng qua các năm; kết cấu hạ tầng được đầu tư theo hướng kiên cố, chuẩn hóa; các mặt văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên (tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 5,61%/năm).

Tuy nhiên, Mường Ảng vẫn là một trong 74 huyện nghèo của cả nước, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện còn nhiều khó khăn, các nguồn lực đầu tư cho phát triển tuy đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Đức Minh.

Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng đã nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo đúng định hướng.

Mường Ảng đã đẩy mạnh triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt, vượt kế hoạch. Năm 2023, tổng sản lượng lương thực đạt 18.231 tấn; diện tích cây cà phê 2.200 ha, sản lượng cà phê trấu đạt 4.676 tấn. Hình thành và phát triển nhiều mô hình trồng cây tập trung theo chuỗi có giá trị kinh tế cao tại một số xã; diện tích cây ăn quả 509 ha; 371,7 ha cây mắc ca; 17 ha cây chè....

Tổng thu NSNN năm 2023 là 685,876 tỷ đồng đạt 119,75% dự toán giao (trong đó: thu ngân sách trên địa bàn 39,702 tỷ đồng, đạt 196,54% dự toán giao). Tổng chi ngân sách năm 2023 đạt 568,926 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 là 266,5 tỷ đồng, giá trị giải ngân đến 31/12/2023 là 213,9 tỷ đồng, đạt 80,26% kế hoạch; ước giải ngân đến 31/01/2024 là 266,1 tỷ đồng, đạt 99,85% kế hoạch.

Tổng kế hoạch vốn sự nghiệp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 là 72,8 tỷ đồng; giá trị giải ngân đến 31/12/2023 là 25,7 tỷ đồng, đạt 35,4% kế hoạch; ước giá trị giải ngân đến 31/01/2024 là 51,9 tỷ đồng, đạt 71,3% kế hoạch.

Tập trung phát triển những thế mạnh của huyện

Trong thời gian tới, huyện Mường Ảng tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung phát triển cây thế mạnh, chủ lực của huyện như: cà phê, cây ăn quả, mắc ca, rừng sản xuất....

Đồng thời, thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bộ trưởng phát biểu tại cuộc làm việc với huyện Mường Ảng. Ảnh: Đức Minh

Thời gian tới, lãnh đạo huyện tập trung chỉ đạo nghiệm thu, bàn giao Nhà Đại đoàn kết theo Đề án 09 trên địa bàn huyện và chương trình do Bộ Tài chính hỗ trợ cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Xuân Lao để đưa vào sử dụng; tăng cường công tác tuyên truyền để các hộ gia đình được hỗ trợ có ý thức sử dụng, bảo vệ, giữ gìn ngôi nhà bền, đẹp; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

Để tiếp tục thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, nhằm xây dựng huyện Mường Ảng phát triển nhanh, bền vững, huyện Mường Ảng kiến nghị đầu tư một số dự án thiết yếu phục vụ dân sinh, kinh tế giúp xã Xuân Lao sớm thoát nghèo.

Ngoài ra, huyện cũng cần vốn cho các dự án có nhu cầu đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội án thuộc lĩnh vực giao thông…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, quan điểm của Bộ Tài chính là luôn ủng hộ địa phương. Tuy nhiên, nhu cầu chi của chúng ta lớn, nhưng nguồn kinh phí của trung ương có hạn, “trong khả năng có đến đâu chúng tôi hết sức ủng hộ địa phương” - Bộ trưởng cho biết.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính, bà Ngô Thị Nhung (thứ ba từ phải sang) đại diện Công đoàn Bộ Tài chính trao tấm biển căn nhà Đại đoàn kết cho người dân. Ảnh: Đức Minh.

Bộ trưởng cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần đặc biệt chăm lo cho đời sống của người dân, “dân là gốc rễ, gốc rễ bền thì cây mới bền”. Hoạt động từ thiện xây dựng, sửa chữa 141 nhà cho hộ nghèo, ủng hộ Quỹ Khuyến học và quà cho hộ nghèo là tấm lòng, sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Tài chính đối với huyện nhà nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung.

“Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nỗ lực và quan tâm các địa phương nghèo, hộ nghèo để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn” - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Phong trào từ thiện là một trong những hoạt động nổi bật của Bộ Tài chính trong những năm qua. Hàng năm Bộ Tài chính đã phát động các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, làm nhà cho hộ nghèo, đóng góp mỗi người tối thiểu một ngày lương, chọn các xã, huyện nghèo để hỗ trợ.

Với nguồn đóng góp ủng hộ xây 141 Nhà Đại đoàn kết cho huyện Mường Ảng, Bộ trưởng cho biết, đây là nguồn do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính đóng góp./.