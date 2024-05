Cà Mau: 4 tháng giải ngân được 20% kế hoạch vốn đầu tư công

(TBTCO) - Trong hơn 4 tháng đầu năm 2024, tỉnh Cà Mau đã giải ngân được 20% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Mặc dù tỷ lệ giải ngân cao hơn so với bình quân chung của cả nước, nhưng vẫn chậm hơn so với mục tiêu đề ra và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Hoàn thành giải ngân 20% kế hoạch vốn được giao Thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, kế hoạch đầu tư công năm 2024 của tỉnh (bao gồm kế hoạch năm 2023 chuyển sang năm 2024) là 5.228 tỷ đồng, gồm 100 dự án và nhiệm vụ chi. Trong đó, kế hoạch được giao đầu năm 2024 là 4.212 tỷ đồng, kế hoạch được bổ sung trong năm đến hết ngày 30/4/2024 là 1.016 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo quản lý chặt việc thực hiện hợp đồng thi công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hợp đồng theo quy định. Ảnh minh họa. Tính đến ngày 8/5/2024, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 1.052/5.228 tỷ đồng, đạt hơn 20% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2024 giải ngân 21,5%, kế hoạch vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024 giải ngân chỉ đạt 6%. Mặc dù tỷ lệ giải ngân cao hơn so với bình quân chung của cả nước nhưng vẫn chậm hơn so với mục tiêu đề ra và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, để triển khai thực hiện hiệu quả, trong tháng 12/2023 kế hoạch vốn chi tiết của từng dự án đã được UBND tỉnh giao cho các chủ đầu tư để chủ động triển khai. Ngoài ra, chương trình số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2024 cũng được ban hành nhằm giao kế hoạch tiến độ giải ngân hàng quý cho các chủ đầu tư, mỗi quý đảm bảo giải ngân 25% kế hoạch vốn. Đồng thời, phân công cho từng Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từng dự án cụ thể, nhất là đối với các dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia. Các cơ quan, đơn vị và các chủ đầu tư đã xây dựng kế hoạch tiến độ từng nhiệm vụ, gắn trách nhiệm với từng cán bộ lãnh đạo, phụ trách từng dự án, đảm bảo, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024. Đồng bộ nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân Bên cạnh những mặt tích cực, trong quá trình triển khai thi công các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024 còn tồn đọng một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó, chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng và thiếu vật liệu xây dựng (cát, đá). Theo Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông, để giải quyết các tồn đọng đang gặp phải, đơn vị đã và đang tập trung, tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án giao thông. Cụ thể, đến ngày 8/5/2024, đơn vị đã giải ngân được trên 38% kế hoạch vốn được giao. Phối cảnh mặt đứng công trình dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh. Ảnh: Ban QLDA Công trình xây dựng tỉnh Cà Mau Về công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá công tác giải phóng mặt bằng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trong năm 2024. Qua đó, đề ra 10 giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt công tác này trong năm 2024. Ông Huỳnh Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tích cực phối hợp giải quyết nhanh chóng các kiến nghị của các đơn vị, địa phương, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công các dự án. Trong công tác tháo gỡ khó khăn do thiếu vật liệu, “Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố có mỏ vật liệu xem xét, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng cho tỉnh Cà Mau. Qua đó, tạo điều kiện để các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án giao thông” - ông Mã Minh Tâm, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh cho hay về giải pháp trong vấn đề thiếu vật liệu xây dựng. Năm 2024, trung ương và tỉnh đầu tư 7 dự án trọng điểm phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đến ngày 8/5/2024, có 6/7 dự án đã bàn giao mặt bằng trên 90% diện tích. Trong đó, có 2 dự án là Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh và tuyến đường Cà Mau - Đầm Dơi (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Xóm Ruộng) đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Riêng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường U Minh - Khánh Hội đến ngày 8/5/2024 đã đạt gần 70%.

Gia Linh