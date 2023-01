Cả nước còn 9 bệnh nhân Covid-19 phải thở máy

(TBTCO) - Bộ Y tế cho biết, đến nay tổng số người mắc Covid-19 đã khỏi ở nước ta là 10.612.146 trường hợp, trong số các trường hợp đang theo dõi, giám sát, số bệnh nhân đang thở oxy là 9 ca. Số bệnh nhân nặng này có tăng nhẹ so với 2 ngày trước đó.

Như vậy, đã tròn 17 ngày liên tiếp từ đầu năm 2023, Việt Nam không ghi nhận bệnh nhân Covid-19 tử vong. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vắc-xin Covid-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên. Ảnh: Văn Nam.

Theo Bộ Y tế, dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội nhu cầu giao thương du lịch tăng cao, cùng thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm lây lan, có thể gia tăng số mắc, nhất là với nhóm trẻ em có sức đề kháng yếu và người cao tuổi có bệnh lý nền, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm.

Do đó cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của Covid-19, thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch; kịp thời cập nhật, bổ sung các hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19.