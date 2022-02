(TBTCO) - Vào những ngày giá rét, người dân cần đặc biệt thận trọng với các thiết bị sưởi ấm bằng than tổ ong, than củi. Than cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ tạo ra một loại khí cực độc là carbon monoxide (CO), rất nguy hiểm.