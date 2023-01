Giá lợn hơi vẫn ở mức thấp ngay đợt cao điểm chuẩn bị xuất chuồng mùa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Hiện nay giá lợn hơi không thuận lợi cho người chăn nuôi, nhưng số lượng dự trữ nguồn cung cho dịp cuối năm tương đối ổn định.

Diễn biến giá lợn hơi khá ảm đạm. Ảnh: TL

Giá lợn hơi chững lại từ 51.000 - 55.000 đồng/kg

Theo các nhà khảo sát thị trường, giá lợn hơi hôm nay 11/1/2023 biến động trái chiều tại một số tỉnh thành, mức giá dao động từ 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi tiếp tục đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay tăng nhẹ sau nhiều ngày đi ngang và dao động trong khoảng 51.000 – 54.000 đồng/kg. Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi hôm nay giảm nhẹ và dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, giá lợn hơi duy trì ổn định trong nửa đầu năm 2022, ở mức trung bình 55.000 đồng/kg, giảm 25% so với cùng kỳ, sau đó tăng đáng kể trong tháng 7 và tháng 8 và đạt mức cao nhất là 70.000 đồng/kg. Việc giá tăng mạnh như vậy là do hoạt động mua bán của thương lái đầu mối để xuất khẩu lợn hơi sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Tuy nhiên diễn biến này chỉ trong một thời gian ngắn vì Trung Quốc sau đó đã áp dụng các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn đối với hoạt động thương mại biên giới theo chính sách kiểm soát Covid- 19 của quốc gia này. Kể từ đó, giá lợn hơi trung bình đã điều chỉnh về mức 53.000 đồng/kg, tăng 15% so với cùng kỳ trong quý IV/2022.

Theo ông Nguyễn Quốc Đạt - Phó Chủ tịch phụ trách miền Nam - Hội Chăn nuôi Việt Nam, hàng năm, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn sẽ tăng mạnh do các công ty chế biến tăng cường thu mua, chuẩn bị cho đợt hàng phục vụ dịp tết, khiến giá lợn hơi sẽ tăng dần từ thời điểm nửa cuối tháng 11 đến trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đến nay, diễn biến giá lợn hơi và giá thịt năm 2022 lại khá ảm đạm. Trong khi đó, giá thành chăn nuôi hiện vẫn ở mức cao, bình quân 60.000 đồng/kg, thì người chăn nuôi vẫn bị thua lỗ.

Mặc dù năm 2022, ngành chăn nuôi đã gặp nhiều khó khăn, hiệu quả mang lại cho người chăn nuôi thấp. Tuy hiện nay giá cả không thuận lợi cho người chăn nuôi nhưng số lượng dự trữ nguồn cung cho dịp cuối năm tương đối ổn định. Dự báo nhu cầu về thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2023 sẽ giảm so với những năm trước do nhiều lý do khách quan và chủ quan. Giá các sản phẩm gia cầm có xu hướng giảm do nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu tiêu dùng mặt hàng này tại các nhà hàng, bếp ăn tập thể, trường học... vẫn còn khá yếu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Phùng Đức Tiến cho hay, nguyên nhân khiến giá lợn hơi ở mức thấp là do những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình cảnh suy giảm đơn hàng, dẫn tới phải giãn việc, cắt giảm nhân sự. Điều này tác động tiêu cực tới sức tiêu thụ sản phẩm thịt lợn trong nước.

Không những vậy, khoảng cách giá từ nông trại ra đến bàn ăn là rất lớn khiến người chăn nuôi thua lỗ khi giá xuống thấp, trong khi người tiêu dùng vẫn phải mua sản phẩm với giá cao.

Giá lợn hơi hôm nay 11/1/2023 biến động trái chiều tại một số tỉnh thành.

Cơ hội tăng giá khi Trung Quốc mở cửa biên giới

Theo các chuyên gia, mới đây, Trung Quốc đã chính thức công bố nới lỏng các biện pháp phòng chống Covid-19, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ hỗ trợ giá lợn hơi trong năm 2023.

Các báo cáo ước tính, tổng nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc (bao gồm cả nội tạng) sẽ ổn định trong vài năm tới, khoảng 2 triệu tấn/năm. Điều này có nghĩa Trung Quốc sẽ tự túc khoảng 95%, đáp ứng mục tiêu an ninh lương thực. Dù vậy, Trung Quốc vẫn sẽ là nhà nhập khẩu thịt lợn lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất thịt lợn sẽ giảm bớt từ năm 2023, nhờ giá lợn dự báo tăng 5% khi nhu cầu ăn uống bên ngoài phục hồi. Bên cạnh đó, giá ngũ cốc có khả năng giảm khi các nước xuất khẩu tăng nguồn cung, hàng ngũ cốc của Ukraine được vận chuyển trở lại sau thỏa thuận chấm dứt phong tỏa các cảng nước này và giá phân bón hạ nhiệt… Dù giá thức ăn chăn nuôi trong nước có độ trễ hơn so với giá nông sản thế giới, chi phí thức ăn chăn nuôi vẫn sẽ giảm dần vào năm 2023.

Ngoài ra, một yếu tố khác hỗ trợ các doanh nghiệp chăn nuôi và chế biến thịt lợn là nhu cầu tiêu thụ tăng tích cực khi thu nhập thực tế của người tiêu dùng tăng lên và lượng khách du lịch quốc tế dự kiến phục hồi 84% trong quý II/2023 và 100% trong quý IV/2023, kéo theo sự phục hồi mạnh mẽ của dịch vụ giải trí, lưu trú và ăn uống. Do đó, nhóm doanh nghiệp chăn nuôi và sản xuất thịt lợn sẽ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tích cực trong năm sau.

Để phát triển ngành chăn nuôi trong thời gian tới, ông Phùng Đức Tiến cho rằng cần phải đẩy mạnh chế biến sâu gắn với chuỗi giá trị, từ đó đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thịt lợn. Thời gian qua, một số doanh nghiệp đã xuất khẩu được sản phẩm lợn mảnh đi Hàn Quốc, lợn sữa xuất đi Hồng Kông... Đây là hướng đi hiệu quả cần đẩy mạnh thêm.