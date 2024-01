(TBTCO) - Một số ngân hàng khu vực lớn của Mỹ vừa báo cáo lợi nhuận giảm trong quý IV/2023, thêm dấu hiệu cho thấy tăng trưởng thu nhập của các ngân hàng nhờ lãi suất cao đang bắt đầu suy yếu.

Biểu tượng của Ngân hàng Signature Bank ở New York, Mỹ.

Các ngân hàng Charles Schwab, Citizens Financial và US Bancorp cho biết cùng với các khoản phí một lần, lãi suất tiền gửi trả cho khách hàng ngày càng tăng đã ảnh hưởng đến thu nhập ròng của quý IV. Việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) để kiềm chế lạm phát trong năm 2023 đã thúc đẩy thu nhập ròng của nhiều ngân hàng, song sự cạnh tranh ngày càng tăng về lãi suất tiền gửi từ các ngân hàng lớn đang làm xói mòn lợi nhuận của các ngân hàng hạng trung và làm giảm tốc độ tăng trưởng cho vay.

Lợi nhuận quý IV/2023 của Charles Schwab giảm 47%, một phần do thu nhập ròng giảm 30% khi lãi suất tiền gửi tăng cao. Schwab trả trung bình 1,37% lãi suất tiền gửi trong quý IV, cao hơn so với mức 0,46% cùng kỳ năm 2022. Citizens cũng báo cáo lợi nhuận giảm 71%, với thu nhập ròng giảm 12%, trong khi US Bancorp cho biết lợi nhuận giảm 14% do thu nhập ròng giảm 4,2%. Trước đó, ngày 16/1, PNC Financial cũng báo cáo lợi nhuận giảm với thu nhập ròng giảm 8%.

Tương tự báo cáo thu nhập của các ngân hàng lớn ở Mỹ, các ngân hàng khu vực cũng phải trả khoản phí một lần lớn để bổ sung vào quỹ bảo hiểm tiền gửi của Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC), vốn bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực bắt đầu hồi tháng 3/2023.

Một số ngân hàng dự báo triển vọng thu nhập ròng năm 2024 vẫn yếu, trong đó Citizens cảnh báo thu nhập ròng của ngân hàng này trong năm nay có thể thấp hơn từ 6% - 9% so với mức 6,24 tỷ USD của năm 2023. Trong khi đó, theo ước tính của London Stock Exchange Group (LSEG), tại 11 ngân hàng khu vực của Mỹ có tài sản từ 50 - 100 tỷ USD, thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm, chủ yếu là do lãi suất tiền gửi tăng.

Tuy nhiên, giám đốc điều hành của các ngân hàng hàng đầu nước Mỹ vẫn tỏ ra lạc quan về nền kinh tế, với lưu ý chi tiêu của người tiêu dùng vẫn mạnh mẽ, ngay cả khi tình trạng vỡ nợ đối với các khoản vay tiêu dùng đang quay trở lại mức trước đại dịch. Mặc dù vậy, câu hỏi lớn vẫn đang đè nặng lên thị trường tài chính là liệu nền kinh tế Mỹ có tránh được suy thoái hay không khi lạm phát giảm bớt và Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2024./.