Chỉ số Dow Jones ghi nhận ngày tăng điểm thứ 7 liên tiếp

(TBTCO) - Các sàn chứng khoán Mỹ và châu Âu hầu hết đều tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 18/7, với chỉ số Dow Jones ghi nhận phiên thứ 7 liên tiếp tăng, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của khối ngân hàng vững mạnh giúp kéo dài đà phục hồi của thị trường.

Trong phiên giao dịch ngày 18/7, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã bật tăng 367 điểm. Ảnh: T.L

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,1% lên 34.951,93 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,7% lên 4.554,98 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,8% lên 14.353,64 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa tăng 0,6% lên 7.453,69 điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) tăng 0,4% lên 7.319,18 điểm, chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,4% lên 16.125,49 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 tăng 0,3% lên 4.369,73 điểm.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý II vượt kỳ vọng của nhiều doanh nghiệp đã thúc đẩy chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày 18/7.

Bank of America vừa công bố kết quả vượt dự đoán nhờ lãi suất cao. Lợi nhuận của Bank of New York Mellon cũng cao hơn kỳ vọng. Cổ phiếu của cả hai ngân hàng đã tăng hơn 4%.

Cổ phiếu của Morgan Stanley tăng 6,4% sau khi vượt dự báo về doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phần, nhờ doanh số cao kỷ lục trong phân khúc quản lý tài sản.

Cổ phiếu PNC Financial tăng 2,5% với kết quả kinh doanh nửa tích cực, nửa tiêu cực. J.B. Hunt dự kiến sẽ báo cáo sau khi phiên giao dịch kết thúc.

Cổ phiếu của Microsoft đã vọt lên mức cao nhất mọi thời đại. Cổ phiếu của gã khổng lồ này đã tăng vọt sau khi công ty công bố dịch vụ trí tuệ nhân tạo cho Microsoft 365 với chi phí 30 USD/tháng.

Nhìn chung, mùa báo cáo kết quả kinh doanh đã có một khởi đầu mạnh mẽ. Trong số những cổ phiếu thuộc S&P 500 đã báo cáo, 84% có lợi nhuận vượt ước tính./.