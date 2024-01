Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng 0,31%

(TBTCO) - Trong tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,31% so với tháng trước, chủ yếu do một số địa phương thực hiện tăng giá dịch vụ y tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và giá gạo trong nước tiếp tục tăng theo giá gạo xuất khẩu…

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, so với tháng trước, CPI tháng 1/2024 tăng 0,31% (khu vực thành thị tăng 0,33%; khu vực nông thôn tăng 0,29%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá, 2 nhóm hàng giảm giá.

9 nhóm hàng hóa tăng giá gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (+0,21%); Đồ uống và thuốc lá (+0,38%); May mặc, mũ nón, giày dép (+0,22%); Nhà ở và vật liệu xây dựng (+0,56%); Thiết bị và đồ dùng gia đình (+0,14%); Thuốc và dịch vụ y tế (+1,02%); Giao thông (+0,41%); Văn hóa, giải trí và du lịch (+0,11%); Hàng hóa và dịch vụ khác (+0,4%);

Hai nhóm giảm giá là bưu chính viễn thông (-0,05%); Giáo dục (-0,12%);

Riêng chỉ số giá vàng tăng 2,55%, biến động ngược chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 25/01/2024, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.014,85 USD/ounce, giảm 1,23% so với tháng 12/2023 do đồng USD mạnh lên và thời điểm cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) khó dự đoán.

Trong khi đó, trong nước, nhu cầu mua sắm vàng trước Tết Nguyên đán tăng làm chỉ số giá vàng tháng 1/2024 tăng 2,55% so với tháng 12/2023 và tăng 15,43% so với cùng kỳ năm trước.

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 1/2024 tăng 3,37%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 10 nhóm tăng giá và 1 nhóm giảm giá. Trong đó, nhóm giáo dục tăng cao nhất với 8,39%, do trong năm học 2023 - 2024 một số tỉnh, thành phố đã tăng mức học phí. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 6,52%. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 6,39%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,31%...

Ở chiều ngược lại, chỉ số giá nhóm bưu chính, viễn thông tháng 1/2024 giảm 1,41% so với cùng kỳ năm trước do giá điện thoại thế hệ cũ giảm.

Lạm phát cơ bản tháng 1/2024 tăng 0,21% so với tháng trước, tăng 2,72% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 2,72% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,37%) chủ yếu do giá dịch vụ y tế và giá dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.