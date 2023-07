Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tại TP. Hồ Chí Minh tăng 0,15%

(TBTCO) - Thông tin vừa được Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh công bố, so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2023 tăng 0,15%, trong đó có 3/11 nhóm hàng hóa giảm là dịch vụ bưu chính viễn thông (giảm 0,28%), nhà ở và vật liệu xây dựng (giảm 0,18%), giáo dục (giảm 0,01%).

Quày hàng thực phẩm tươi sống tại chợ đầu mối Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Sơn Nam

Ngoại trừ nhóm thuốc và dịch vụ y tế không biến động, có 7/11 các nhóm còn lại tăng so với tháng trước, tăng cao nhất là nhóm hàng hoá và dịch vụ khác (tăng 1,01%).

Theo phân tích của Cục Thống kê thành phố, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,32%, trong đó nhóm lương thực giảm 0,02%, chủ yếu do giá ngô, gạo giảm; nhóm thực phẩm tăng 0,17%.

Trong đó, thịt gia cầm tăng 0,23%, trứng các loại tăng 0,58% do nguồn cung giảm nhẹ, thuỷ sản tươi sống tăng 0,99% do điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến việc đánh bắt thủy hải sản của ngư dân, các loại rau tươi, khô và chế biến tăng 1,39% do thời tiết mưa nhiều và nguồn cung giảm…

Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng nên dịch vụ ăn uống ngoài gia đình cũng tăng khá với mức 0,60%.

Cũng theo Cục Thống kê, so với tháng 7/2022, chỉ số giá tiêu dùng của TP. Hồ Chí Minh tăng 2,10%, trong đó nhóm giao thông giảm 8,97% và nhóm dịch vụ bưu chính, viễn thông giảm 2,99%; 9 nhóm còn lại đều tăng giá, nhóm giáo dục tăng cao nhất với mức tăng là 15,12%.

Bình quân 7 tháng năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,50% so với cùng kỳ (bình quân 7 tháng đầu năm 2022 tăng 2,12%). Chỉ trừ nhóm giao thông giảm 5,34% và bưu chính viễn thông giảm 0,75%; 9 nhóm còn lại đều tăng, trong đó các nhóm tăng cao gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,18%, đồ uống và thuốc lá tăng 4,48%, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 4,64%, văn hóa giải trí tăng 4,60% và giáo dục tăng 15,26%./.