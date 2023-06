Chiều 14/6: Gia tăng đồn đoán Fed tăng lãi suất, chứng khoán châu Á biến động trái chiều

(TBTCO) - Các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên chiều 14/6 sau khi số liệu cho thấy lạm phát của Mỹ đã giảm hơn nữa trong tháng trước, làm gia tăng những đồn đoán rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tạm dừng chu kỳ nâng lãi suất.

Màn hình hiển thị các chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu

Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 1,5% lên 33.502,42 điểm. Các thị trường Sydney, Singapore, Wellington, Đài Bắc, Mumbai và Bangkok cũng ghi nhận đà tăng.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,6% xuống 19.408,42 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải để mất 0,1% và đóng phiên ở mức 3.228,99 điểm. Sắc đỏ cũng được ghi nhận tại các thị trường Seoul, Manila và Jakarta.

Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - thước đo lạm phát - trong tháng 5 đã tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với dự báo của giới phân tích, nhưng có giảm so với mức 4,9% trong tháng 4. Chỉ số CPI tháng 5 của Mỹ ở mức thấp nhất trong khoảng 2 năm qua,và chưa bằng 50% so với mức kỷ lục 9,1% ghi nhận hồi tháng 6/2022.

Số liệu trên được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Fed bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày. Fed được dự đoán sẽ đưa ra quyết định tạm dừng lãi suất sau 10 lần tăng liên tiếp.

Giới giao dịch hiện dự đoán xác suất Fed nâng lãi suất tại cuộc họp lần này chỉ khoảng 10% và giới phân tích cho rằng Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát đi tín hiệu rằng việc tạm dừng lãi suất không phải là dấu hiệu cho thấy chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ đã kết thúc.

Giới đầu tư cũng đang dõi theo những diễn biến tại Trung Quốc trước nhiều thông tin cho biết, giới chức nước này đang chuẩn bị một loạt các biện pháp để kích thích nền kinh tế.

Quyết định bất ngờ ngày 13/6 của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) trong việc hạ lãi suất các hợp đồng mua lại đảo ngược (reverse repo) kỳ hạn 7 ngày và lãi suất cho vay qua đêm (SLF) 0,1 điểm phần trăm đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng PBoC sẽ có động thái tương tự với lãi suất trung hạn trong tuần này.

Giới phân tích còn dự đoán giới chức Trung Quốc sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng để gia tăng dòng tiền vào các thị trường tài chính.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 14/6, VN-Index giảm 5,04 điểm xuống 1.117,42 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 928,5 triệu đơn vị, tương ứng gần 17.131 tỷ đồng. Toàn sàn có 126 mã tăng giá, 280 mã giảm giá và 51 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 1,34 điểm xuống 228,91 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 127,2 triệu đơn vị, tương ứng hơn 2.018 tỷ đồng. Toàn sàn có 68 mã tăng giá, 126 mã giảm giá và 58 mã đứng giá.