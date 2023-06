Chính sách pháp luật tài chính kịp thời ứng phó với các thách thức

Bám sát thực tiễn để xây dựng và hoàn thiện pháp luật tài chính Để cải thiện hơn nữa công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật tài chính, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan; đổi mới, cải tiến về quy trình, cách làm... Theo đó, cơ quan chủ trì soạn thảo phải chủ động phối hợp sớm với các đơn vị có chức năng liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Ủy ban của Quốc hội để triển khai thực hiện nhiệm vụ soạn thảo. Các cơ quan này cần tham gia ngay từ đầu trong quá trình soạn thảo, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo. Đồng thời, cần đa dạng hóa các hình thức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác soạn thảo văn bản... Năm 2023, ngành Tài chính đặt mục tiêu: xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia. Các chính sách tài chính sẽ được thực hiện hợp lý, cải thiện dư địa tài khóa, tạo điều kiện thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, giải quyết hài hòa các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng và an sinh xã hội. Ngành Tài chính xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy xây dựng, hoàn thiện pháp luật để đề xuất được những định hướng chính sách lớn, then chốt nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, ngành Tài chính tiếp tục đổi mới, cải tiến về quy trình và linh hoạt cách làm trong công tác soạn thảo văn bản cũng như công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật cả trước, trong và sau quá trình soạn thảo văn bản. Đồng thời, chủ động rà soát các chính sách pháp luật tài chính thuộc phạm vi quản lý để đề xuất nội dung hoàn thiện thể chế tài chính; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế. Bộ Tài chính xác định, việc hoàn thiện thể chế tài chính tiếp tục gắn và tạo cơ sở pháp lý cho cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thể chế tài chính phải tiếp cận nhanh với các thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu của việc hội nhập ngày càng sâu rộng về kinh tế và phát huy, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước./.