Chính sách tài khóa nhân văn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Gói tài khóa mang lại nhiều mục tiêu TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất sẽ tác động rất nhanh và hiệu quả đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay để các chính sách này mang lại hiệu quả cao hơn nữa, cần đồng bộ với các chính sách khác như: đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo cầu cho thị trường; tiếp tục điều hành giảm lãi suất, tỷ giá; cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư… Đây là những động lực quan trọng giúp doanh nghiệp sớm hồi phục và đóng góp cho tăng trưởng trong năm 2023. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cũng cho rằng, những khó khăn trong năm 2023 đã được dự đoán từ trước và giờ chúng ta phải có giải pháp rõ ràng, cụ thể để gỡ từng nút thắt. Đối với chính sách tài khóa, trong trước mắt cũng như lâu dài, Bộ Tài chính tiếp tục kiên định và nhất quán trong việc thực hiện chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng. Chúng ta phải chấp nhận giảm thu để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, không thể vì số tiền quá lớn mà không hỗ trợ cho doanh nghiệp, vì gói chính sách tài khóa mang lại nhiều mục tiêu, vừa phục hồi tăng trưởng, vừa tạo công ăn việc làm cho người lao động, Nhà nước bớt gánh nặng chi cho an sinh xã hội. “Gói hỗ trợ cao và hiệu quả mang lại là rất lớn, cho nên tôi rất đồng tình, Nhà nước có thể khó khăn, nhưng vẫn có chính sách rõ ràng, cụ thể cho doanh nghiệp” - đại biểu Phạm Văn Hòa đã chia sẻ với phóng viên TBTCVN như vậy. Thời gian qua, nhiều chính sách đã hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng người lao động, doanh nghiệp và người dân, đã giúp kinh tế tăng trưởng trở lại với nhiều mốc ấn tượng như trong năm 2022. Chính vì thế mà tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2 với triển vọng ổn định. Các chính sách được ban hành cơ bản phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Quy mô gói hỗ trợ đã được mở rộng hơn nhiều so các năm trước. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên TBTCVN, một số đại biểu Quốc hội đồng tình cho rằng, về dài hạn, các chính sách phải xây dựng trên nguyên tắc can thiệp có mục tiêu, không thực hiện các chính sách hỗ trợ hay can thiệp đại trà. Chính sách cần xác định rõ thời kỳ áp dụng để bảo đảm tính linh hoạt, nghĩa là có lộ trình cụ thể. Về lâu dài, các gói hỗ trợ tài khóa cũng cần phải tính toán thận trọng hơn, bởi trên thực tế, các chính sách tài khóa đưa ra một loạt các giải pháp, nhất là về thuế, phí, lệ phí đã trực tiếp đi vào cuộc sống, doanh nghiệp cũng như người dân được thụ hưởng, giúp giảm bớt các khó khăn trong quá trình hồi phục sản xuất, kinh doanh, thì về lâu dài cần cân nhắc để tránh ảnh hưởng tới các mục tiêu về cân đối ngân sách./.