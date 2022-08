(TBTCO) - Chiều 24/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Thanh niên, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản do Hạ Nghị sĩ Suzuki Norikazu và Thượng Nghị sĩ Sato Kei, đồng quyền Trưởng ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm Việt Nam.