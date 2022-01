(TBTCO) - Trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều 23/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới chung vui và tặng quà cho công nhân, người lao động TP. Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh trong chương trình “Ấm tình mùa xuân - 2022”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn Thành phố Thủ Đức.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Việt Nam và 1.570 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, đoàn viên thanh niên, thiếu nhi, đội ngũ y bác sỹ, cán bộ công chức có hoàn cảnh khó khăn, cũng là những người có nhiều thành tích trong hoạt động đoàn thể và phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố Thủ Đức. Đây cũng là những người không có đủ điều kiện về quê đón Tết.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Thành phố Hồ Chí Minh chủ động chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với nguồn kinh phí lớn. Đặc biệt, Thành phố đã chủ động kết hợp với Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai hỗ trợ người lao động nghèo không đù điều kiện về quê đón Tết. Đây là việc làm rất có ý nghĩa và kịp thời.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn TP.HCM và các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công nhân, lao động, tài sản quý của doanh nghiệp và xã hội

Chia sẻ với chính quyền và nhân dân Thành phố đối với những mất mát to lớn về người, tài sản sau đại dịch COVID-19 năm 2021, Chủ tịch nước nhận xét, Thành phố đã chủ động, sáng tạo thực thi hiệu quả, kịp thời trong suốt tiến trình chống dịch, nhất là việc tập trung tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 2, mũi 3 gần như bao phủ toàn dân trên địa bàn. Do đó dù chịu thiệt hại nặng nề nhưng Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm có hướng đi mới, khống chế hiệu quả tình hình dịch bệnh trong điều kiện bình thường mới, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng hoan nghênh việc trong bối cảnh tăng trưởng âm do tác động nặng nề của đại dịch nhưng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Dù là một thành phố non trẻ, nhưng thành phố Thủ Đức - một trung tâm công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã huy động kịp thời nguồn lực từ các thành phần, các doanh nghiệp để đảm bảo các vấn đề an sinh, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết đến, Xuân về; trong đó có sự tham gia tích cực, hiệu quả của Liên đoàn Lao động và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thủ Đức.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quà Tết cho công nhân khó khăn tại Thành phố Thủ Đức.

Chủ tịch nước ghi nhận nỗ lực của MTTQ, Liên đoàn Lao động Việt Nam các cấp, của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức đã kịp thời huy động nhân lực, vật lực chăm lo cho quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Nhiều chương trình như: “Tết Sum vầy”, “Tấm vé nghĩa tình”, “Công nhân vui Tết cùng Thành phố”... có nội dung phong phú, cách làm linh hoạt đem lại nhiều ý nghĩa trên thực tế.

Chủ tịch nước đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức tiếp tục rà soát, làm tốt hơn nữa việc chăm lo Tết cho người dân, nhất là những người chịu tác động nặng nề do đại dịch COVID-19; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân. Các doanh nghiệp bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, quan tâm hơn nữa đến đời sống, thu nhập của người lao động; sớm bắt tay vào sản xuất ngay sau Tết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà một số Bệnh viện tại Thành phố Thủ Đức đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ mong muốn, ngay sau kỳ nghỉ Tết, đội ngũ công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố Thủ Đức và cả Thành phố Hồ Chí Minh hăng hái thi đua, lao động sản xuất đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố trong thời gian tới.