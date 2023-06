(TBTCO) - Trong chương trình công tác tại Bình Thuận, sáng sớm 17/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ chào cờ tại Cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Phú Quý - huyện đảo xa của tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết 56 hải lý về phía Đông Nam.

Sáng 17/6, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận.

Dự Lễ chào cờ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo một số bộ, ngành và tỉnh Bình Thuận. Đặc biệt Lễ chào cờ còn có sự tham gia của đại diện các chức sắc tôn giáo, đoàn viên, thanh niên, các lực lượng vũ trang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo Phú Quý.

Dưới ánh bình minh, nghiêng mình trước C

ột cờ chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng, trong không khí trang nghiêm, Quốc thiều vang lên hùng tráng, hòa vào tiếng sóng giữa biển khơi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo đều trào dâng niềm xúc động; cùng hát Quốc ca và tự hào hướng về lá cờ Tổ quốc bay cao trong gió. Chủ tịch nước và các đại biểu cùng khắc ghi những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi cha anh trước để bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Buổi lễ đem lại nhiều cảm xúc cho các thành viên Đoàn công tác, nhất là những người lần đầu đến với đảo Phú Quý.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Cột cờ Phú Quý.

Cột cờ chủ quyền Tổ quốc đảo Phú Quý được xây dựng từ năm 2015, tại địa bàn thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, với chiều cao 22,6m, cờ vải kích thước 4x6 m. Đây là công trình nằm trong chuỗi dự án xây dựng các Cột cờ chủ quyền Tổ quốc do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động, triển khai tại các đảo tiền tiêu, trải dọc đất nước như đảo Trần (Quảng Ninh), đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đảo Hòn La (Quảng Bình), đảo Cù Lao Xanh (Bình Định), đảo Côn Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu) và đảo Thổ Chu (Kiên Giang).

Sau Lễ chào cờ, Chủ tịch nước và Đoàn công tác đã trồng cây bàng vuông - loài cây biểu tượng cho tinh thần, sức sống mãnh liệt cùng tình yêu vẹn toàn với Tổ quốc và biển đảo quê hương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng lá cờ Tổ quốc cho Đoàn Thanh niên đảo Phú Quý.

Cũng tại huyện đảo Phú Quý, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác đã tới thăm hỏi, tặng quà và trao 1.000 lá cờ Tổ quốc tặng bà con ngư dân huyện đảo.

Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, việc khai thác, đánh bắt hải sản, căn dặn bà con luôn chú ý đảm bảo an toàn, hoạt động đúng ngư trường được phép; tuân thủ nghiêm các quy định của luật pháp quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam về khai thác hải sản, đặc biệt là chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời phòng tránh các sự cố trong mùa mưa bão.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho ngư dân Phú Quý.

Chủ tịch nước chúc bà con ngư dân ra khơi đạt sản lượng cao, khai thác thủy sản đạt kết quả tốt, phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

* Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, tặng quà cán bộ chiến sỹ Trạm Rada 55 thuộc Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân, đóng quân ở Phú Quý. Ở nơi xa xôi, những người lính Rada trên đảo Phú Quý vẫn ngày đêm âm thầm cùng “mắt thần” canh gác, bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc; triển khai thường xuyên, liên tục nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân trong các hoạt động khai thác, đánh bắt trên biển.

Kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thăm hỏi tình hình đời sống, làm nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ, Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, chiến sỹ Trạm Rada 55 nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí trang bị, phát huy tính năng tác dụng của khí tài, phương tiện trong chiến đấu, vươn xa cánh sóng, bám trụ kiên cường nơi biên giới hải đảo, quản lý vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

* Thăm hỏi, tặng quà, nói chuyện với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Phú Quý, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ xúc động, ấn tượng về vẻ đẹp thiên nhiên của trên đảo, nơi hội tụ những con người chịu thương, chịu khó, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Phú Quý trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Bình Thuận và là huyện đảo thứ 2 trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật mà quân và dân huyện đảo Phú Quý đã đạt được trong thời gian qua từ đảm bảo quốc phòng, an ninh, chăm lo cho đời sống nhân dân đến phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Chủ tịch nước đánh giá cao huyện đã phát huy thế mạnh đánh bắt, chế biến hải sản. Kết cấu hạ tầng được quan tâm xây dựng. Cảng biển được nâng cấp, mở rộng; hoàn thành Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá và các công trình bảo vệ đê kè, chống xói lở bờ biển. Hoạt động thương mại, dịch vụ, cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, chế biến hải sản cơ bản đáp ứng nhu cầu nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh chung với các đại biểu.

Chủ tịch nước đề nghị cần xác định rõ, nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc đảo Phú Quý là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, quân và dân toàn huyện song song với phát triển kinh tế; thực hiện tốt nhiệm vụ là hậu cứ vững chắc, điểm trung chuyển quan trọng cho quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và phục vụ ngư dân đánh bắt xa bờ. Do đó, lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo phải thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, an ninh, trật tự trên đảo và tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Bên cạnh việc tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ vào đánh bắt, bảo quản, chế biến hải sản, Phú Quý cần đặc biệt quan tâm phát triển du lịch trở thành mũi nhọn với quy mô phù hợp, bền vững, với các loại hình, sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, chất lượng, thể hiện sự khác biệt, riêng có của địa phương. Chú trọng bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên; tích cực trồng, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ; quan tâm xử lý rác, nước thải, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Đi liền với đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị huyện đảo thật sự trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch nước tin tưởng, phát huy truyền thống, sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, quân và dân huyện nhà, huyện đảo Phú Quý sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp, văn minh./.