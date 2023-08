(TBTCO) - Trong chuyến công tác tại An Giang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác đã về thăm, nói chuyện và tặng quà bà con nhân dân xã nông thôn mới nâng cao Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói chuyện với cán bộ, nhân dân xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Xã biên giới Vĩnh Tế có vị trí địa lý khá đặc biệt, nằm dọc theo kênh Vĩnh Tế và có tuyến Quốc lộ 91 huyết mạch chạy qua trung tâm. Đây là những tuyến đường trọng yếu dẫn về các khu du lịch, sinh thái, khu kinh tế cửa khẩu tại huyện Tịnh Biên và cũng là tuyến đường được du khách lựa chọn để đi đến Hà Tiên. Vì thế, việc nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của vùng nông thôn An Giang - nơi gắn liền với những địa danh du lịch nổi tiếng cả nước. Với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, năm 2014, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2020, Vĩnh Tế được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với cán bộ, nhân dân xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Vui mừng đến thăm, gặp gỡ bà con nhân dân xã Vĩnh Tế, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề mang tính chiến lược trong đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và luôn được chú trọng trong mọi thời kỳ cách mạng.

Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của bà con nhân dân Vĩnh Tế trong xây dựng nông thôn mới. Từ một xã thuần nông, xuất phát điểm thấp, với tập quán sinh hoạt, nuôi trồng đơn giản, hiện nay, xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống người dân ngày được nâng cao nhờ tích cực đổi mới phương thức sản xuất, chăn nuôi. Nhiều mô hình sản xuất áp dụng khoa học công nghệ hiện đại được áp dụng, triển khai hiệu quả như: Trồng nấm trong nhà kính, nuôi cá công nghệ cao, trồng dưa lưới… Cùng với đó, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được chăm lo, cả bốn ấp trong xã đều được công nhận là ấp văn hóa. Tình làng, nghĩa xóm được gìn giữ, phát huy, bà con hỗ trợ lẫn nhau trong lao động, sản xuất và đời sống.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho gia đình chính sách và người có công của xã Vĩnh Tế.

Đặc biệt, công tác chăm lo cho thế hệ trẻ, tương lai con em cũng được chú trọng. Cả 3 trường học trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia. Là xã giáp biên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng nhờ sự phối hợp tốt của các lực lượng chức năng và sự vào cuộc tích cực của người dân, an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho người dân yên tâm lao động, sản xuất. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng được triển khai hiệu quả, bài bản. Cán bộ, đảng viên làm nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị nhân dân xã Vĩnh Tế duy trì, giữ vững thành tích đã đạt được; không ngừng nâng cao các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Đi liền với đó là duy trì, phát huy đời sống văn hóa làng xóm, chan hòa, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau. Căn dặn chú trọng việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực biên giới, Chủ tịch nước lưu ý Đảng bộ, chính quyền và người dân Vĩnh Tế cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phải “làm thường xuyên, kiên trì, không có điểm dừng để bảo vệ thành quả". Đảng viên phải thấm nhuần tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” để xây dựng địa phương ngày một phát triển - Chủ tịch nước nói.

* Cũng tại thành phố Châu Đốc, Chủ tịch nước đã tới thăm, tặng quà ông Trần Trọng Hiếu, Hội trưởng Hội Tương tế người Hoa. Thời gian qua, ông Trần Trọng Hiếu luôn tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng người Hoa sinh sống, sản xuất, kinh doanh xung quanh chợ Trung tâm thành phố Châu Đốc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực sản xuất, kinh doanh góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, ông Trần Trọng Hiếu cùng Ban Chấp hành Hội Tương tế người Hoa vận động trong đồng bào người Hoa tham gia đóng góp các nguồn quỹ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh như: Tiền mặt, lương thực thực phẩm, trang thiết bị y tế với số tiền gần 500 triệu đồng. Vận động nấu hàng nghìn suất cơm hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tới thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh An Giang./.