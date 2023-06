Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà

(TBTCO) - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Ngà (Republic of Côte d’Ivoire) thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-16/6/2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Sáng 14/6, tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo và Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Ngà thăm chính thức Việt Nam và chúc mừng ngài Adama Bictogo tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà. Đây là Đoàn cấp cao nhất và là Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Bờ Biển Ngà sang thăm Việt Nam sau 48 năm, tham dự Đoàn có hai Phó Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa 2 cơ quan lập pháp nói riêng, 2 nước nói chung.

Bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước Bờ Biển Ngà khi thăm vào tháng 11/2019 trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Bờ Biển Ngà luôn giữ vững ổn định chính trị, đạt nhiều thành tựu trong cải cách và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Alassane Ouattara.

Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành sự đón tiếp trọng thị, chân tình; đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Alassane Ouattara tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Trong không khí chân thành, cởi mở, hai bên đã thông báo khái quát về tình hình mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo cho biết, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Alassane Ouattara, trung bình 10 năm qua, GDP của Bờ Biển Ngà tăng hơn 7%/năm (thời điểm dịch COVID-19 tăng trưởng dương là 2,5%). Bờ Biển Ngà không ngừng nỗ lực trong việc giảm tỷ lệ đói nghèo, đang hướng đến năm 2030 còn 16%. Để đạt mục tiêu này, cùng với phát triển kinh tế trong nước, Bờ Biển Ngà tiếp tục đổi mới và mở cửa hội nhập quốc tế.

Chia sẻ cũng là nền kinh tế có sức chống chịu tốt, Bờ Biển Ngà trở thành 1 trong 10 nền kinh tế phát triển hàng đầu châu Phi, Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo cho biết, Bờ Biển Ngà có hơn 80% hạt điều, 70% bông vải sợi xuất khẩu sang Việt Nam và nhập từ Việt Nam 40% gạo, 45% hàng hóa khác (máy móc, xe máy).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống đại dịch COVID-19 cũng như trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch.

Nhấn mạnh Việt Nam ngày càng có vị thế trên trường quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo cho rằng, Việt Nam là hình mẫu về sức chống chịu, là nguồn cảm hứng cho nhiều nước trong đấu tranh chống đói nghèo và chậm phát triển. Kinh tế Việt Nam phát triển năng động, có quá trình phát triển ấn tượng. Hơn 35 năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu về xóa đói giảm nghèo, đạt tỷ lệ tăng trưởng cao, nằm trong top 20 quốc gia thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) nhiều nhất (năm 2020).

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà đề nghị Quốc hội hai nước đóng vai trò động lực, thúc đẩy để 2 nước rà soát, đẩy mạnh hơn nữa lợi thế trên những lĩnh vực như: Nông nghiệp; doanh nghiệp Việt Nam có thể triển khai nhà máy chế biến hạt điều tại Bờ Biển Ngà; tạo điều kiện để chuyên gia Việt Nam đào tạo nhân lực cho Bờ Biển Ngà về trồng lúa, cơ giới hóa trong trồng lúa nước; Bờ Biển Ngà nhập khẩu sản phẩm cơ khí của Việt Nam.

Việt Nam giúp đỡ phát triển đào tạo nghề cho thanh niên Bờ Biển Ngà, nhất là trong lĩnh vực tin học, cơ khí, điện tử. Hai bên xem xét, tìm giải pháp tạo điều kiện cho doanh nhân, người dân... có thể thuận tiện qua lại hai nước thông qua đường bay thẳng.

Nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để hàng hóa của Bờ Biển Ngà thâm nhập thị trường ASEAN và châu Á; sẵn sàng làm việc với Bờ Biển Ngà để tăng cường nhập khẩu hạt điều, bông, ca cao, nhất là duy trì, phát triển hợp tác chuỗi giá trị về trồng trọt, chế biến, xuất khẩu hạt điều; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, xúc tiến thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối các hiệp hội, doanh nghiệp và đa dạng hóa mặt hàng trao đổi; tăng cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp...

Bờ Biển Ngà có thể mở rộng một số mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như: thủy sản, phân bón, dệt may, giày dép, hàng gia dụng, vật liệu xây dựng, điện tử, máy móc cơ khí. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Bờ Biển Ngà đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và ngược lại. Để làm được điều này hai bên cần hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị phía Bờ Biển Ngà sớm phản hồi về dự thảo Biên bản ghi nhớ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu mối phụ trách về Hiệp định thương mại song phương với Việt Nam; tích cực đàm phán ký các văn kiện hợp tác, tạo điều kiện pháp lý cho hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo.

Nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo cho rằng trước tình hình thế giới hiện nay, các nước cần tăng cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, hợp tác cùng phát triển, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tiếp tục thảo luận, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Nông nghiệp là một lĩnh vực hợp tác ưu tiên thông qua cơ chế Nam - Nam hoặc phối hợp đề xuất bên thứ ba hỗ trợ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Bờ Biển Ngà đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Bờ Biển Ngà và công nhận hoạt động của Hội người Việt tại đây.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, để tiếp tục mở rộng hợp tác, Cơ quan lập pháp hai nước đóng vai trò là động lực, “đòn bẩy” và là "chất xúc tác"; trong đó việc thiết lập các khung khổ pháp lý mở đường cho các lĩnh vực hợp tác mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi Đoàn giữa Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội hai nước.

Cùng với đó, hai bên trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế phục vụ công cuộc phát triển của mỗi nước và kinh nghiệm hoạt động Nghị viện/Quốc hội; tăng cường hợp tác, đôn đốc, giám sát việc thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ hai nước; ủng hộ và tăng cường kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp; tạo điều kiện hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân hai nước sinh sống đầu tư và kinh doanh ổn định tại mỗi nước.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo trao đổi một số vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bờ Biển Ngà ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với châu Phi; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp trong Tổ chức Pháp ngữ (OIF) và các cơ chế đa phương khác (Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết). Quốc hội hai nước tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF)...

Quang cảnh hội đàm.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Quốc hội Bờ Biển Ngà cử đoàn sang tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội vào tháng Chín tới do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức.

Trong không khí chân tình và cởi mở, nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà lần này là điểm khởi đầu mới, hai bên cùng xây dựng tầm nhìn mới, thống nhất với nhau các lĩnh vực, đầu mối hợp tác, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà khẳng định sẽ nỗ lực làm tốt vai trò cầu nối để đẩy nhanh các nội dung hợp tác vừa thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm thăm chính thức Bờ Biển Ngà. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui vẻ nhận lời mời.

* Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo và Đoàn đã thăm quan Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo ký Biên bản ghi nhớ giữa hai Quốc hội.

* Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo và Đoàn đại biểu Quốc hội Bờ Biển Ngà đến đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn (Hà Nội); tham quan Nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

* Theo chương trình, tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo và Đoàn đại biểu Quốc hội Bờ Biển Ngà thăm chính thức Việt Nam