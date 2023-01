Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

(TBTCO) - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 -18/1/2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo (Ảnh: Lâm Hiển)

Sáng 17/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Phu nhân đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc.

Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc sang thăm chính thức Việt Nam trong những ngày đầu năm mới 2023, là lãnh đạo cấp cao nhất của Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam ngay sau khi hai nước tuyên bố nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hai nước, trong đó có hai Quốc hội trong 30 năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xã giao Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo (Ảnh: Lâm Hiển)

Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong năm 2022, tăng trưởng kinh tế đạt ở mức rất cao trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, củng cố tin cậy về chính trị, ngoại giao sẽ là nền tảng để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân và các lĩnh vực khác.

Trên nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp, trên cơ sở hai nước mới nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng... Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có Dự án hành động bom mìn vì làng Hòa Bình Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2022-2026.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng bền vững, cân bằng hơn trên cơ sở khai thác tốt các hiệp định thương mại song phương và đa phương hiện có.

Trong điều kiện đứt gãy chuỗi cung ứng, đầu tư thương mại toàn cầu, hai nước cần tiếp tục củng cố chuỗi cung ứng hiện có và nghiên cứu mở rộng các chuỗi cung ứng mới, nhất là các sản phẩm chủ lực của hai nước; thúc đẩy hợp tác để Hàn Quốc trở thành đối tác chiến lược thực sự của Việt Nam trong ngành công nghiệp bán dẫn; nhất trí trao đổi, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, đảm bảo an ninh năng lượng, chuyển đổi năng lượng một cách công bằng để hiện thực hóa cam kết của mỗi nước tại Hội nghị COP26.

Quang cảnh Hội đàm (Ảnh: Lâm Hiển)

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo trao đổi về một số vướng mắc trong lĩnh vực hợp tác cụ thể. Hai bên nhất trí thường xuyên trao đổi thông tin, rà soát, xem xét cụ thể để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thị thực, giấy phép lao động... nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn và mong muốn Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo và Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Việt Nam luôn quan tâm và sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, ủng hộ những nỗ lực duy trì hòa bình ở khu vực Đông Bắc Á thông qua đối thoại, bằng biện pháp hòa bình.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khẳng định luôn ủng hộ lập trường của Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế; cho biết sẽ cử phái đoàn tham dự Diễn đàn nghị sĩ trẻ toàn cầu do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức dự kiến vào tháng 9/2023.

Hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua, đã duy trì tiếp xúc, trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động; phối hợp đôn đốc, thúc đẩy Chính phủ hai nước triển khai tốt các thỏa thuận đã ký kết.

Quốc hội hai nước tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực và thế giới. Tiếp tục duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn cấp cao, cấp Ủy ban và cơ quan tham mưu, phục vụ Quốc hội hai nước bằng nhiều hình thức linh hoạt.

Thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm về hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng; phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ, lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, công dân hai nước nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi để hai nước xúc tiến hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và bảo hộ công dân.

Hai bên tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; hợp tác thông qua cơ chế nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ và cơ chế Tổng Thư ký Quốc hội, tổ chức các hội thảo chuyên đề. Tăng cường các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan phục vụ Quốc hội nhằm nâng cao năng lực, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động tham mưu, phục vụ Quốc hội.

* Theo chương trình, chiều tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam./.