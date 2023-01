Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Không để ai không có Tết

(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp tục tập trung chăm lo Tết cho người dân, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và tuyệt đối an toàn, “không để một ai không có Tết."

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết các cháu mồ côi được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nuôi dưỡng.

Sáng 11/1, tại thành phố Châu Đốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, chúc Tết, trao 200 phần quà tặng các gia đình chính sách, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, 6 cháu thiếu nhi là con nuôi các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cùng tham dự có: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Trưởng ban Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K'đăm; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Lê Tiến Châu; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, đại diện các bộ, ngành hữu quan…

Nhân dịp năm mới 2023, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình Tết vì người nghèo, qua đó đã chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người lao động vui xuân, đón Tết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục tập trung chăm lo Tết cho người dân, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và tuyệt đối an toàn, “không để một ai không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau, theo truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia gói bánh chưng tại chợ Tết công đoàn 2023.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh năm 2022 đã khép lại, đánh dấu bước phát triển mới của cả nước và các địa phương, trong đó có An Giang. Mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam đã vượt qua và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo nghị quyết của Trung ương và Quốc hội.

Trong thành tích chung đó, An Giang có thành tích vượt bậc, với tăng trưởng kinh tế trên địa bàn cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch. Các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, quốc phòng - an ninh, đối ngoại đều được tăng cường.

Đảng bộ, chính quyền các cấp rất quan tâm tới công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo.

Với đóng góp rất quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng, An Giang đã thực hiện công tác đối ngoại rất hiệu quả trong Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam nhân kỷ niệm 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại, cùng phía bạn xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Năm 2023 được dự báo tiếp tục có rất nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy, Chủ tịch Quốc hội mong Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng kiên cường, đoàn kết trên dưới một lòng, hóa giải mọi khó khăn, thách thức đồng thời tranh thủ mọi thời cơ để hoàn thành các mục tiêu phát triển.

Đặc biệt, An Giang cần tiếp tục duy trì phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bởi nông nghiệp luôn được coi là trụ đỡ của nền kinh tế, trong khi đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước thì An Giang là vựa lúa lớn nhất của khu vực này. Tỉnh cần tiếp tục chú trọng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm hơn nữa đến phát triển kinh tế thương mại nhất là thương mại biên giới, tạo sinh kế cho nhân dân; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Cùng với đó tỉnh đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chăm lo đội ngũ kế cận, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số...; sớm đưa An Giang trở thành tỉnh khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Cán bộ, Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp phía bạn Campuchia quản lý tốt gần 100km đường biên giới và có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo vệ tốt an ninh biên giới, nhất là phòng, chống tội phạm ma túy, buôn bán người, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới.

Nhân dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tặng 100 triệu đồng hỗ trợ quà Tết cho đồng bào dân tộc; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam tặng 500 triệu đồng hỗ trợ 1.000 suất quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên.

Ghi lưu bút tại đây, Chủ tịch Quốc hội viết: “Vô cùng xúc động và tự hào thành kính dâng nén tâm hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Bác Tôn, Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo cách mạng mẫu mực, người bạn chiến đấu gần gũi và thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người con ưu tú của Tổ quốc, của An Giang giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, người chiến sỹ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế! Nguyện mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Trưa cùng ngày, tại thành phố Long Xuyên, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm, chúc Tết ông Trần Sơn Hà, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy An Giang, cán bộ lão thành cách mạng, 75 năm tuổi Đảng.

Trước đó, chiều 10/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, chúc Tết ông Nguyễn Hữu Khánh, cán bộ lão thành cách mạng, 60 năm tuổi Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nguyên Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, người có vai trò quan trọng trong việc đưa cá tra, ba sa của Việt Nam xuất khẩu ra thị trường thế giới./.