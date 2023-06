Chứng khoán châu Á lên xuống đan xen trong phiên giao dịch chiều 15/6

(TBTCO) - Ông Hà Lê Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An được 6.759 tỷ đồng, đạt 46% dự toán và bằng 86% so cùng kỳ năm 2022.