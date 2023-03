(TBTCO) - Các thị trường chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên 15/3, khi những lo ngại về tác động từ vụ phá sản của hai ngân hàng khu vực của Mỹ đã giảm đi, trong lúc các nhà đầu tư hướng sự chú ý đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp trong tuần tới.

Ảnh TL.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) chốt phiên tăng 1,52%, hay 291,91 điểm, lên 19.539,87 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,55%, hay 18 điểm, lên 3.263,31 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 7,44 điểm, lên 27.229,48 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,31%, hay 30,75 điểm, lên 2.379,72 điểm.

Giá cổ phiếu ngân hàng phục hồi vào đầu phiên, sau khi chịu sức ép trong hai phiên trước, do vụ phá sản của Silicon Valley Bank và Signature Bank vào cuối tuần, hai ngân hàng lớn nhất phá sản kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Các nhà đầu tư đã bớt lo ngại nhờ phản ứng nhanh chóng của các nhà chức trách Mỹ với cam kết toàn bộ người gửi tiền sẽ nhận được tiền của họ và các ngân hàng khác sẽ nhận được sự hỗ trợ.

Tình trạng rút tiền gửi tại SVB và Signature cũng như ngân hàng tiền kỹ thuật số Silvergate Capital đã khiến cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's hạ triển vọng xếp hạng của hệ thống ngân hàng Mỹ từ mức ổn định xuống mức tiêu cực.

Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư đã bớt căng thẳng hơn đầu tuần khi các ngân hàng nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Giá cổ phiếu của Sumitomo Mistui Financial (Nhật Bản) tăng hơn 3% và của Mitsubishi UFJ Financial (Nhật Bản) tăng gần 5%, trong khi của Hana Financial Group (Hàn Quốc) tăng hơn 2%. Giá cổ phiếu của HSBC tăng hơn 3%.

Trong phiên này, các nhà giao dịch không phản ứng mạnh trước số liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Trung Quốc phục hồi trong tháng 1 - 2/2023 nhờ các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 được dỡ bỏ, và nước này nghỉ Tết Nguyên đán.

Các nhà giao dịch có thể hướng sự chú ý trở lại vấn đề lạm phát và kế hoạch về lãi suất của Fed.

Khi việc tăng lãi suất được cho là đã góp phần gây ra vụ phá sản của SVB, Fed đã chịu sức ép trong việc không gây thêm khó khăn cho các ngân hàng khác với các đợt tăng lãi suất mạnh.

Theo các dự báo được đưa ra trong tuần trước, Fed có thể tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 22/3, nhưng các nhà giao dịch hiện nhận định mức tăng 25 điểm cơ bản.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 15/3, chỉ số VN - Index tăng 22,06 điểm (2,12%) lên 1.062,19 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 4,46 điểm (2,2%) lên 207,01 điểm.