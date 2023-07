(TBTCO) - Phiên giao dịch chiều 13/7, nhiều sàn chứng khoán châu Á tăng điểm, trong bối cảnh đồng USD yếu đi và Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu lạm phát ở mức thấp đáng kinh ngạc, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư rằng chu kỳ thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sắp kết thúc.

Màn hình hiển thị các chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản.

Kết thúc phiên này, chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 1,8%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 475.4 điểm (1,49%) lên 32.419,33 điểm. Còn tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng trên sàn Hong Kong tăng 489,67 điểm (2,6%) lên 19.350,62 điểm và chỉ số Shanghai Composite tăng 40,35 điểm (1,26%) đạt 3.236,48 điểm.

Ngày 12/7, Bộ Lao động Mỹ đã công bố dữ liệu lạm phát mới nhất cho thấy, trong tháng 6/2023, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 3% so với cùng kỳ, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 và thấp hơn dự báo tăng 3,1% của các chuyên gia kinh tế. So với tháng trước, CPI tăng 0,2%, cũng thấp hơn dự báo 0,3%.

Nếu loại bỏ thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 4,8% so với cùng kỳ và 0,2% so với tháng trước. Con số này thấp hơn so với dự báo tăng 5% và 0,3% từ các chuyên gia kinh tế.

Nhà kinh tế trưởng của JPMorgan tại Mỹ, Michael Feroli, nhận định các dữ liệu vừa công bố cho thấy con đường hẹp về khả năng “hạ cánh mềm” của nền kinh tế dường như đang rộng hơn một chút.

Nhìn chung, số liệu lạm phát tháng 6/2023 có thể giúp Fed “thở phào nhẹ nhõm”. Tuy nhiên, các quan chức NHTW thường chú trọng nhiều hơn tới lạm phát lõi, vốn vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed./.