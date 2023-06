Chứng khoán hôm nay (13/6): Bên mua vẫn sẵn sàng, VN-Index duy trì đà tăng

(TBTCO) - Ông Bùi Đức Thanh - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho biết, tổng thu ngân sách tháng 5/2023 của đơn vị được 1.020,1 tỷ đồng, đạt 7% so với dự toán năm, lũy kế 5 tháng thu được 7.251 tỷ đồng, đạt 48% so với dự toán năm, bằng 92% so với cùng kỳ.