Chứng khoán hôm nay (14/4): Áp lực bán tăng rõ rệt, VN-Index giảm mạnh nhất tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (14/4) chốt phiên cuối tuần bằng một phiên giảm mạnh nhất. Sắc đỏ chiếm ưu thế và lực bán tăng rõ rệt cuối phiên đã khiến VN-Index giảm điểm khá mạnh khi đóng cửa. Thanh khoản tăng trong bối cảnh lực bán lớn và khối ngoại vẫn bán ròng hôm nay.

VN-Index chốt phiên giảm mạnh nhất trong tuần

Chỉ số VN-Index chốt phiên cuối tuần giảm khá mạnh với -11,41 điểm (-1,07%) còn 1.052,89. Độ rộng của thị trường nghiêng hẳn về bên bán khi sắc đỏ chiếm ưu thế. Trên sàn HOSE có tới 303 cổ phiếu giảm giá và 44 mã đứng giá, trong khi chỉ có 95 mã tăng.

Các cổ phiếu lớn hỗ trợ VN-Index phiên này là: HPG (+0,29), VCB (+0,24), MSB (+0,13), VRE (+0,12), PGV (+0,07)… đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: TCB (-1,15), GAS (-0,91), GVR (-0,65), BID (-0,63), VHM (-0,55)…

Trong khi đó, chỉ số VN30 cũng giảm ở mức tương tự với -11,24 điểm (-1,05%), còn 1.063,43 điểm. Ở rổ VN30, sắc đỏ cũng chiếm đa số với 24 mã giảm, trong khi chỉ có 3 mã đứng giá và 3 mã giảm điểm. Chỉ số Midcap và Smallcap cũng lần lượt giảm -1,47% và 1,57%.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính là HNX-Index và UPCoM-Index cũng đóng cửa trong sắc đỏ, lần lượt đóng cửa tại 207,25 điểm và 78,69 điểm.

Thanh khoản trên toàn thị trường phiên cuối tuần đạt 15.385 tỷ đồng, tăng 14,3% so với phiên hôm qua, tuy vậy thanh khoản bình quân tuần này vẫn thấp hơn 2,42% so với tuần trước. Riêng trên HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt mức 13.326 tỷ đồngvà giá trị khớp lệnh đạt 11.984 tỷ đồng, tăng 19,27% so với phiên trước.

Khối ngoại vẫn duy trì xu hướng bán ròng với giá trị bán ròng -216,44 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong đó, khối ngoại tập trung vào bán mạnh các cổ phiếu: STB (-45,93 tỷ đồng), VND (-38,88 tỷ đồng), VNM (-35,34 tỷ đồng). Trong khi đó, khối ngoại mua ròng trên sàn HNX với giá trị 13,65 tỷ đồng.

Áp lực bán tăng rõ rệt

Thị trường chứng khoán hôm nay khá tích cực khi mở cửa, nhưng điều đó chỉ duy trì được đến gần cuối phiên sáng. Sắc đỏ chiếm ưu thế trở lại và cứ tăng sắc đậm dần. Áp lực bán tăng rõ rệt về cuối phiên khiến VN-Index đóng cửa bằng một phiên giảm mạnh nhất tuần. Một phiên giằng co như 5 phiên trước đã không xuất hiện, chỉ số vào vùng xấu hơn trong đồ thị kỹ thuật.

Lực bán tăng mạnh cuối phiên khiến VN-Index giảm mạnh. Ảnh: Minh họa.

Như vậy, thị trường chứng khoán trong nước tuần này đi ngược dòng với thị trường thế giới. Mặc dù điểm số tổng thể giảm không quá lớn nhưng thị trường đã điều chỉnh 6 phiên liên tiếp. Diễn biến này kết hợp với việc áp lực bán tăng rõ rệt hôm nay khiến nhà đầu tư có lý do để lo ngại. Điều may mắn là các cổ phiếu rổ VN30 giảm không quá lớn nên chỉ số không thay đổi nhiều.

Thanh khoản phiên hôm nay tăng chủ yếu là do bên bán tăng lượng, còn lại bên mua hôm nay khá yếu. Tính chung cả tuần, thanh khoản này tương đương với tuần trước khi vẫn ở mức cao kể từ giữa tháng 12/2022. Dòng tiền khối nội vẫn chưa đủ bền, trong khi khối ngoại đã bán ròng phiên thứ 7 liên tiếp.

Điểm nổi bật hôm nay trên thị trường là nhóm bất động sản. Hôm nay, các cổ phiếu ngành này biến động mạnh theo chiều giảm khi hàng loạt mã giảm mạnh và giảm sàn cả loạt: HDC, KBC, DXG, NTL, NLG, TDC, HU3, IJC, NHA...

Nhìn tổng thể, đà hồi phục của thị trường đang cho thấy yếu đi cả về điểm số lẫn khả năng tiền vào. Thị trường đang thiếu động lực để hút tiền vào. Có vẻ như nhà đầu tư chờ đợi vào một điều gì đó mang tính đột phá hơn, bởi các hiệu ứng tâm lý từ động thái của Chính phủ vẫn chưa biến thành kết quả. Độ trễ là đương nhiên nhưng có lẽ phải qua sức khỏe thực tế của doanh nghiệp thì nhà đầu tư mới mạnh dạn hơn.

Theo các chuyên gia của MBS, phiên giảm cuối tuần đẩy chỉ số VN-Index phá vỡ vùng đi ngang theo chiều đi xuống sau 5 phiên đi ngang trước đó. Đây cũng là phiên giảm mạnh nhất trong nhịp điều chỉnh hiện tại khi nhà đầu tư chốt lời nhóm cổ phiếu dẫn dắt ở nhịp tăng vừa qua (nhóm cổ phiếu bất động sản).

Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index đã để mất các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn ở các đường trung bình động MA20, MA50… Xác suất chỉ số này kiểm định vùng hỗ trợ 1.043 - 1.047 điểm đang tăng lên trong bối cảnh trong và ngoài nước không có thông tin hỗ trợ. Nhà đầu tư nên thận trọng, co gọn danh mục và tập trung vào cổ phiếu cụ thể thay vì tham chiếu chỉ số chung.