Chứng khoán hôm nay (15/7): Đến lượt cổ phiếu thép hút tiền, nhưng VN-Index mất điểm phút cuối

(TBTCO) - Sáng 13/7, trao đổi với TBTCVN Online, đại diện công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can liên quan Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.