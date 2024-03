Chứng khoán hôm nay (19/3): Thị trường ổn định hơn, VN-Index biến động giằng co

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (19/3) đã ổn định hơn sau phiên giảm mạnh trước đó. Áp lực bán đã giảm hẳn và bên mua cũng khá tốt, nên chỉ số VN-Index chủ yếu diễn biến giằng co quanh tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm trở lại, trong bối cảnh khối ngoại vẫn bán ròng mạnh.

VN-Index giằng co

Thị trường chứng khoán hôm nay đã chững lại đà giảm và đi vào thế giằng co. Chỉ số VN-Index chủ yếu xoay quanh mốc 1.240 điểm và dao động trong biên độ hẹp. Áp lực bán không lớn, nhưng bên mua cũng tỏ vẻ thận trọng hơn sau phiên bắt đáy khá tốt hôm qua. Thanh khoản giảm trở lại và quay về mức bình thường.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index giảm nhẹ -1,1 điểm (-0,09%), đạt 1.242,46 điểm. Độ rộng của thị trường vẫn nghiêng về bên bán, khi thống kê trên HOSE hôm nay chỉ có 216 mã tăng, 84 mã tham chiếu, trong khi vẫn có tới 242 mã giảm. Về nhóm ngành, độ rộng của thị trường vẫn nghiêng về phía tiêu cực với 12/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành truyền thông dẫn đầu đà giảm; ở chiều ngược lại, ngành dầu khí dẫn đầu đà tăng hôm nay.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 19/3/2024.

Các cổ phiếu lớn đã hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: VHM (+0,87), VIC (+0,86), PLX (+0,3), HPG (+0,29), TCB (+0,17)... Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu lớn đã gây áp lực cho thị trường gồm: VCB (-0,68), BID (-0,56), VRE (-0,43), FPT (-0,31), GAS (-0,28)…

Nhóm VN30 cũng diễn biến giằng co và có sự rung lắc tương tự chỉ số chung. Cụ thể, chỉ số VN30-Index đóng cửa tại 1.234,74 điểm, giảm -1,0 điểm so với phiên kế trước. Rổ VN30 sắc đỏ chiếm ưu thế với 16 mã giảm, 5 mã đứng giá, trong khi có 9 mã tăng.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng giao dịch trong biên độ hẹp song đóng cửa trái chiều nhau. Cụ thể, chỉ số HNX-Index giảm -0,22 điểm, đóng cửa tại 236,16 điểm; trong khi đó, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tăng nhẹ +0,28 điểm, đạt 90,6 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán giảm trở lại sau phiên tăng rất mạnh hôm qua. Tính riêng trên HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt mức 21.649 tỷ đồng, trong đó, riêng giá trị khớp lệnh đạt 19.108 tỷ đồng, giảm -52,56% so với phiên trước.

Khối ngoại vẫn duy trì bán ròng với giá trị lớn và bán ròng trên cả 2 sàn niêm yết. Tính trên HOSE, khối ngoại bán ròng -872,8 tỷ đồng, trong đó, lực bán tập trung vào một số mã gồm: FUEVFVND (-451,61 tỷ đồng), SSI (-159,19 tỷ đồng), VRE (-85,48 tỷ đồng). Khối ngoại cũng bán ròng trên sàn HNX với giá trị -35,87 tỷ đồng.

Vẫn phải chờ thêm tín hiệu dòng tiền

Thị trường chứng khoán hôm nay đã có diễn biến tích cực hơn so với phiên hôm qua. Tâm lý nhà đầu tư đã trấn tĩnh hơn sau phiên bán mạnh trước đó. Điều quan trọng là bên bán đã giảm nhiệt đáng kể và bên mua còn cho thấy lực đỡ khá tốt, giúp chỉ số chỉ biến động giằng co. Thị trường không còn chịu những nhịp bán mạnh khiến chỉ số giảm sâu nên mọi thứ cũng dễ chịu hơn so với phiên hôm qua.

Điều đáng tiếc là sức mạnh của dòng tiền mua chưa lớn, nên chỉ số không lấy lại được sự hồi phục. Và điều chưa vui là các mã bluechips chưa tăng nên sức kéo cho chỉ số hồi còn khá yếu. Như nhóm VN30 hôm nay, số mã giảm vẫn chiếm đa số nên động lực cho chỉ số lấy lại sắc xanh không đủ mạnh.

VN-Index biến động giằng co sau phiên điều chỉnh giảm mạnh. Ảnh minh họa.

Phiên giao dịch hôm nay tốt ở chỗ là tâm lý đã ổn định hơn, nhưng rõ ràng chưa nói lên điều gì. Lượng hàng bắt đáy phiên hôm qua vẫn chưa về tài khoản. Thanh khoản cũng giảm khá sâu trở lại mức bình thường, nên chưa đủ cơ sở để đánh giá thêm độ khỏe của dòng tiền.

Lượng hàng bắt đáy hôm qua vẫn đảm bảo lợi nhuận, nhưng điều quan trọng hơn là nhà đầu tư sẽ ứng xử thế nào khi hàng về tài khoản vào một vài phiên tới. Áp lực bán có thể cũng sẽ xuất hiện lớn hơn nếu lượng hàng đó chốt lời ngắn hạn.

Thị trường sẽ cần thêm tín hiệu rõ ràng hơn từ độ bền của dòng tiền. Bởi bên cầm tiền vẫn có lý do đề chờ đợi thêm, họ không vội vàng trong bối cảnh nhịp điều chỉnh có thể chưa kết thúc. Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục có những phiên kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ 1.240 điểm sau đà bán tháo trước đó./.