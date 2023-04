(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (19/4) tiếp tục là trạng thái giằng co trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, thị trường hôm nay không “đẹp” bằng phiên hôm qua khi VN-Index giảm mạnh hơn, độ rộng kém hơn và đặc biệt là khối ngoại quay lại bán ròng với giá trị khá lớn.

VN-Index không còn đủ lực để đảo chiều

Thị trường chứng khoán hôm nay vẫn giao dịch giằng co nhưng chỉ số VN-Index không còn đảo chiều lấy lại được sắc xanh như hai phiên kế trước. Chỉ số hôm nay giảm mạnh hơn khi áp lực bán cũng gia tăng vào cuối phiên khiến chỉ số nới rộng biên độ giảm. Thanh khoản phiên này duy trì đà tăng không đáng kể trên HOSE, nhưng giảm nhẹ trên toàn thị trường.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index kết phiên tại mốc 1.048,98 điểm, giảm -6,04 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng nhiều về bên bán khi trên HOSE có tới 271 mã giảm và 51 mã đứng giá song chỉ có 115 mã tăng. Về nhóm ngành cũng có độ rộng kém, khi có tới 14/19 ngành giảm điểm.

Các mã cổ phiếu hỗ trợ chỉ số VN-Index hôm nay có: SAB (+0,74), VCB (+0,59), MWG (+0,2), MSN (+0,18), EIB (+0,17)… Ngược lại các mã tác động lên đà giảm của chỉ số gồm: VPB (-0,93), GAS (-0,58), VNM (-0,52), CTG (-0,48), GVR (-0,45)…

Thanh khoản trên toàn thị trường đạt 11.035 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với phiên hôm qua, bình quân 3 phiên tuần này thanh khoản đang thấp hơn 17,66% so với tuần trước. Trong đó, riêng giá trị khớp lệnh sàn HOSE đạt 8.609 tỷ đồng, tăng 1,74% so với phiên hôm qua.

Khối ngoại hôm nay là một điểm trừ với thị trường, khi quay lại bán ròng khá mạnh. Theo đó, khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị -460,02 tỷ đồng, trong đó tập trung vào các cổ phiếu gồm: MSB (-374,64 tỷ đồng), BMP (-43,6 tỷ đồng), STB (-34,99 tỷ đồng)... Trong khi đó, khối ngoại vẫn mua ròng trên sàn HNX với giá trị 1,79 tỷ đồng.

Cung - cầu chưa ổn định?

Thị trường chứng khoán hôm nay thể hiện động lực khá yếu. Chỉ số VN-Index sau sau khi chạm ngưỡng kháng cự quanh vùng 1.055 điểm thì quay đầu giảm. Đà giảm kéo dài và nới rộng về cuối phiên khiến chỉ số giảm điểm ở mức cao nhất trong ngày. Mức 6 điểm không phải là lớn nhưng cho thấy nỗ lực đảo chiều từ 2 phiên trước đã không được duy trì và nhịp giảm này xóa đi điểm số đã tăng 2 phiên đó.

Áp lực bán tăng và khối ngoại bán ròng khiến VN-Index giảm. Ảnh: Duy Dũng.

Thanh khoản thị trường hôm nay không có diễn biến mới. Giá trị giao dịch thay đổi không đáng kể. Điều bất ngờ nhất là khối ngoại quay đầu khá đột ngột sau 2 phiên mua ròng. Hơn nữa, phiên này họ bán cũng ngang ngửa với giá trị mua 2 phiên trước.

Các cổ phiếu vừa tăng hôm qua như bất động sản, thép, thủy sản… thì hôm nay cũng đột ngột đảo chiều bán. Điều này là bình thường trong bối cảnh thị trường hiện nay, nhưng rõ ràng cũng cho thấy cung - cầu đang không ổn định và chưa tạo ra nét xu hướng nào rõ rệt. Cung - cầu như thế thì nhiều khả năng trong các phiên tới, xu hướng giằng co sẽ còn ngự trị. Mức biến động của VN-Index có thể trong vùng 1.045 - 1.055 trước khi có xu hướng rõ ràng hơn.

Theo các chuyên gia của MBS, nỗ lực phục hồi của thị trường không thành công sau 2 phiên giữ được ngưỡng hỗ trợ 1.050 điểm. Diễn biến ở phiên chiều nay ngược chiều so với 2 phiên trước đó là tín hiệu rất đáng chú ý, tỷ lệ tăng và giảm xuống thấp cùng thanh khoản vẫn tương đương so với phiên hôm qua cho thấy nhà đầu tư đã quyết định thoát vị thế.

“Bối cảnh này rất khó giao dịch để tìm kiếm lợi nhuận. Nhà đầu tư nên thận trọng, co gọn danh mục và tập trung vào cổ phiếu cụ thể thay vì tham chiếu chỉ số chung” – chuyên gia của MBS cho hay./.