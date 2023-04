Chứng khoán hôm nay (20/4): VN-Index “xanh” nhẹ vào cuối phiên, dòng tiền ở thế “quan sát”

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (20/4) tiếp tục xu thế giằng co trong biên độ hẹp. Chỉ số VN-Index hồi nhẹ cuối phiên, trong bối cảnh thanh khoản thu hẹp mạnh. Khối ngoài mua ròng trở lại, nhưng giá trị ít nên cũng không tạo được động lực.

VN-Index dao động trong biên độ hẹp

Thị trường chứng khoán hôm nay gần như không có thay đổi so với phiên hôm qua. Chỉ số VN-Index chỉ giằng co trong biên độ hẹp, cuối phiên đảo chiều sang xanh, nhưng mức tăng không đáng kể. Thanh khoản giảm khá mạnh khi tâm lý thận trọng còn lớn. Khối ngoại mua ròng trở lại nhưng giá trị không lớn.

Các mã cổ phiếu hỗ trợ chỉ số VN-Index hôm nay có: VHM (+0,33), BID (+0,25), GAS (+0,19), BVH (+0,16), GVR (+0,1)… Ngược lại các mã tác động lên đà giảm của chỉ số gồm: VPB (-0,59), MSN (-0,25), VCB (-0,24), TCB (-0,13), ACB (- 0,13)…

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ VN-Index chỉ tăng 0,27 điểm, đạt 1.049,25 điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng khi trên sàn HOSE có 179 mã tăng và 176 mã giảm, 72 mã đứng giá. Về nhóm ngành thì có 13/19 ngành tăng điểm, các ngành đều không có biến động đáng kể.

Thanh khoản trên toàn thị trường phiên này giảm còn 8.100 tỷ đồng, giảm 26,5% so với phiên hôm qua, kéo theo thanh khoản tuần này đang thấp hơn 22,4% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch sàn HOSE chỉ còn 6.627 tỷ đồng, trong đó, giá trị khớp lệnh chỉ đạt 5.636 tỷ đồng, giảm -34,53% so với phiên trước.

Khối ngoại quay trở lại mua ròng nhưng không lớn. Theo đó, giá trị mua ròng của khối ngoại đạt 52,64 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung vào các cổ phiếu: STB (35,18 tỷ đồng), HPG (31,99 tỷ đồng), SHB (16,81 tỷ đồng)... Khối ngoại bán ròng trên sàn HNX với giá trị -0,46 tỷ đồng.

Hấp dẫn chưa đủ lớn, tiền nội chuyển thế “quan sát”

Thị trường chứng khoán hôm nay ít điểm để bàn. Sự giằng co ngự trị trong toàn phiên vì động lực tăng không có mà sức ép giảm cũng không. Có nhiều mã tăng nhưng lại chưa đủ sức đẩy chỉ số đi lên, trong khi các mã trụ giảm nên diễn biến cứ “lưng chừng”.

Điều dễ nhận thấy nhất trong phiên này là dòng tiền suy giảm. Nhà đầu tư nội thận trọng thấy rõ khiến lượng bán cũng không lớn, trong thì bên mua “quan sát là chính”. Chỉ số “tăng như không tăng”, thanh khoản co hẹp nhìn một góc nào đó cũng có thể là tốt trong bối cảnh hiện nay. Trạng thái tích lũy nếu duy trì dài thì khi có xúc tác tốt thì thị trường lại bật tăng.

Nhà đầu tư nội chuyển hướng quan sát khiến dòng tiền giảm mạnh. Ảnh: Minh họa.

Tuy nhiên, đó chỉ là suy luận, còn thực tế, tiền ít luôn tạo ra lo âu. Nếu tiền ít và cổ phiếu trong danh mục cứ sụt dần thì rất có thể làm nhà đầu tư nản. Nhìn mức giao dịch khớp lệnh sàn HOSE dưới 6.000 tỷ đồng thì khó tìm một đợt tăng mạnh. Vì thế, điều kỳ vọng bây giờ có thể không phải là thị trường tăng, mà chính là xu hướng tích lũy của VN-Index duy trì vững cho đến khi dòng tiền trở lại giúp thị trường tăng.

Theo các chuyên gia của MBS, thị trường chưa đủ hấp dẫn dòng tiền, dù độ rộng phiên này vẫn ở mức cân bằng. Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index đang đi ngang ở vùng 1.050 điểm sang phiên thứ 4 liên tiếp với thanh khoản giảm dần. Khả năng chỉ số này điều chỉnh xuống phía dưới có xác suất cao hơn là phồi phục khi vẫn nằm dưới các ngưỡng cản quan trọng ở: 1.052; 1.055; 1.058 điểm. Nhà đầu tư nên hạn chế “lướt sóng”, co gọn danh mục và tập trung vào cổ phiếu thay thì tham chiếu chỉ số chung./.