Chứng khoán hôm nay (21/7): Tiền vào trở lại, VN-Index tăng bùng nổ phiên cuối tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục giằng co trong phiên đáo hạn phái sinh, nhưng độ rộng cân bằng hơn so với phiên hôm qua. Chỉ số VN-Index phần lớn thời gian giao dịch dưới giá tham chiếu, song lực hồi xuất hiện cuối phiên khiến chỉ số này giảm không đáng kể khi đóng cửa. Thanh khoản cũng vậy, không nhiều thay đổi so với phiên hôm qua.