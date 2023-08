Chứng khoán hôm nay (23/8): Thanh khoản suy yếu, VN-Index giảm điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (23/8) không giữ được đà tăng trong khởi đầu phiên sáng. Chỉ số VN-Index thiếu động lực từ dòng tiền bên mua và đóng cửa ở mức giảm gần cao nhất trong ngày. Thanh khoản hôm nay giảm khá mạnh, vì bên mua và bên bán “dền dứ” nhau.

VN-Index thiếu động lực tăng

Thị trường chứng khoán hôm nay tăng ngay từ đầu phiên nhưng đà tăng thu hẹp và chuyển sang giảm ngay trong phiên sáng. Chỉ số VN-Index giằng co trong phiên chiều lực lực bán tăng khiến chỉ số đóng cửa ở mức giảm khá lớn.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index giảm -7,93 điểm, xuống mức 1.172,56 điểm. Độ rộng của thị trường vẫn nghiêng về bên bán khi sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế so với sắc xanh. Thống kê trên HOSE, hôm nay chỉ có 176 mã tăng, trong khi vẫn có tới 71 mã tham chiếu và 281 mã giảm. Về nhóm ngành cũng vậy, độ rộng thị trường cũng nghiêng về phía tiêu cực với 7/18 ngành tăng điểm, trong đó mức tăng mạnh nhất thuộc về ngành hóa chất.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên giao dịch ngày 23/8/2023.

Các mã cổ phiếu hỗ trợ chỉ số VN-Index hôm nay có: GAS (+0,78), VIC (+0,48), VNM (+0,42), GVR (+0,15), DGC (+0,14)… Ngược lại các mã tác động gây áp lực lên chỉ số gồm: VCB (-2,88), VHM (-1,07), HPG (-0,71), VPB (-0,58), STB (-0,57)…

Chỉ số VN30 cũng đóng cửa trong sắc đỏ với bên bán chiếm ưu thế. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, VN30-Index giảm -10,54 điểm. Rổ VN30 hôm nay có tới 21 mã giảm, trong khi đó chỉ có 2 mã đứng giá và 7 mã tăng.

Trên sàn Hà Nội, cả hai chỉ số cũng đóng cửa trong sắc đỏ. Theo đó, HNX-Index đóng cửa giảm -1,58 điểm, dừng lại ở mức 238,07 điểm; UPCoM-Index đóng cũng giảm nhẹ -0,12 điểm, còn 89,39 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán hôm nay giảm khá mạnh. Tính riêng trên HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt mức 17.178 tỷ đồng, trong đó, giá trị khớp lệnh đạt 14.867 tỷ đồng, giảm -24,86% so với phiên trước.

Khối ngoại vẫn chưa dừng bán ròng, nhưng trái chiều trên 2 sàn niêm yết. Tính trên HOSE, khối ngoại bán ròng -556,36 tỷ đồng, lực bán của khối này tập trung vào một số mã, gồm HPG (-218,17 tỷ đồng), VPB (-114,7 tỷ đồng), STB (-74,27 tỷ đồng). Trong khi đó, khối ngoại mua ròng trên sàn HNX với giá trị +5,23 tỷ đồng.

Dòng tiền yếu đi?

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục là một phiên biến động trong biên độ khá lớn. VN-Index hôm nay bật tăng trong đầu phiên sáng nhưng sau đó mức giảm cứ nới rộng dần. Hôm nay, biên độ dao động của chỉ số cũng lên tới hơn 24 điểm. Chỉ số đóng cửa giảm điểm khá vừa vì thiếu động lực tăng vừa vì các mã bluechips giảm khá nhiều.

Dòng tiền lưỡng lự khiến thanh khoản suy giảm. Ảnh: Minh họa.

Thực ra, chỉ số hôm nay biến động khá mạnh nhưng lại không đáng ngại. Sau phiên giảm mạnh chỉ số gặp phải những biên điều chỉnh với mức giảm ít hơn là bình thường. Điểm khiến nhiều nhà đầu tư hôm nay lo ngại hơn là thanh khoản giảm khá mạnh. Giá trị khớp lệnh trên HOSE chỉ còn 14,8 nghìn tỷ là điều cần lưu ý khi mặt bằng các phiên gần đây đều từ mức 20 nghìn tỷ đồng trở lên.

Thanh khoản thấp khiến nhiều nhà đầu tư suy nghĩ về việc dòng tiền rút ra quan sát. Nếu chỉ số giảm và thanh khoản giảm theo đúng thực sự là điều đáng lo. Tuy nhiên, với việc giảm 1 phiên trong bối cảnh thị trường giằng co sau phiên giảm sâu cũng dễ hiểu. Nhà đầu tư có lý do để lưỡng lự về việc có xuống tiền hay không. Mặc dù vậy, mới một phiên thì cũng có thể là do bên bán không chịu bán giá thấp và bên mua không chịu mua giá cao. Hai bên “dền dứ” nhau cũng là nguyên nhân khiến thanh khoản suy giảm.

Theo SSI Research, VN-Index giảm điểm với thanh khoản thấp và đóng cửa trên nền hỗ trợ 1.160 - 1.170 điểm cho nhận định chỉ số đang trong kỳ tích lũy. Với thanh khoản thấp đi kèm các tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật cho nhận định chỉ số VN-Index sẽ sớm chuyển động tích cực trở lại sau điều chỉnh và hướng đến 1.205 điểm./.