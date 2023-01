Chứng khoán Mỹ mất hơn 300 điểm sau báo cáo việc làm của ADP

(TBTCO) - Năm 2022, tổng doanh thu của DATC là 1.873 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch, bằng 125% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế là 330 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, bằng 147% so với thực hiện năm 2021. Nộp ngân sách nhà nước đạt 285 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch, bằng 171% so với thực hiện năm 2021.