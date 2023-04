Chứng khoán phái sinh: Bên bán vẫn chiếm ưu thế, sắc đỏ duy trì

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai vẫn đóng cửa trong sắc đỏ trên thị trường chứng khoán phái sinh cuối tuần qua. Mức giảm của các hợp đồng có sự phân hóa và chịu sức ép từ bên bán. Thanh khoản thị trường phái sinh có cải thiện, nhưng vẫn ở mức thấp.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên cuối tuần qua (21/4), các hợp đồng tương lai tiếp tục có một phiên giảm điểm do áp lực từ bên mở vị thế bán.

Tuy nhiên, mức giảm của các hợp đồng có sự phân hóa. Trong khi các hợp đồng còn lại chỉ giảm từ -3,8 điểm đến -7,0 điểm; nhưng hợp đồng dài hạn VN30F2312 lại giảm rất mạnh, tới -31,2 điểm. Trong khi đó, chỉ số cơ sở giảm -7,0 điểm.

Khối lượng giao dịch tính riêng hợp đồng VN30F2305 cải thiện so với phiên liền trước, nhưng vẫn ghi nhận ở mức thấp so với bình quân 20 phiên, đạt hơn 162,1 nghìn hợp đồng.

Hợp đồng tháng hiện tại VN30F2305 ghi nhận bên Short tiếp tục chiếm ưu thế, đặc biệt trong phiên chiều. Hợp đồng tháng 5 hình thành nến đỏ trên đồ thị ngày, kết phiên tại 1.040 điểm (-7,0 điểm). Khoảng cách chênh lệch âm so với chỉ số cơ sở được duy trì tại cả 4 hợp đồng, trong đó hợp đồng VN30F2305 ghi nhận chênh lệch âm -6,2 điểm.

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh vẫn duy trì sự cải thiện, tuy nhiên mức tăng không lớn và vẫn ở mặt bằng thấp so với bình quân 20 phiên. Theo đó, khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai đạt 162.642 hợp đồng.

Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng VN30F2305. Nguồn: SSI Research.

Trong phiên mới, chuyên gia của SSI Research cho rằng, các nhà giao dịch có thể mở vị thế Long nếu hợp đồng VN30F2305 vượt ngưỡng 1.042 điểm, mục tiêu là 1.047 - 1.048 điểm, dừng lỗ nếu hợp đồng này giảm xuống dưới ngưỡng 1.040 điểm. Ở chiều ngược lại, vị thế Long có thể cân nhắc nếu VN30F2305 giảm xuống dưới vùng 1.038 điểm, và mục tiêu là 1.031 - 1.030 điểm, dừng lỗ nếu giá tăng vượt ngưỡng 1.040 điểm.

Trên thị trường cơ sở, rổ VN30 chứng kiến sắc đỏ chiếm ưu thế với 23 mã giảm so với 5 mã tăng giá. Chỉ số VN30 điều chỉnh -0,7% về ngưỡng 1.046,2 điểm. Khối lượng giao dịch cải thiện đáng kể so với phiên liền trước, đạt hơn 147,5 triệu cổ phiếu. Trong các phiên tới, chỉ số VN30 nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trạng thái rung lắc, giằng co với vùng hỗ trợ gần là 1.040 - 1.035 điểm./.