Chứng khoán phái sinh: Hợp đồng tương lai tăng trở lại và ngược chiều với chỉ số cơ sở

(TBTCO) - Tại Phòng giao dịch (PGD) Tháp Mười – BIDV Chi nhánh Đồng Tháp, Bảo hiểm BIC đã trao hơn 700 triệu đồng tiền bảo hiểm người vay vốn - BIC Bình An - cho gia đình khách hàng Nguyễn Văn Ngon không may tử vong do tai nạn giao thông.