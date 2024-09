(TBTCO) - Hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ năm tháng 1/2000 đến tháng 12/2013 theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định từ tháng 1/2014 đến nay, vậy khi nghỉ hưu tôi thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định như thế nào?