Cổ phiếu tài chính toàn cầu mất 465 tỷ USD do lo lắng về tác động của SVB

(TBTCO) - Các cổ phiếu tài chính toàn cầu đã mất 465 tỷ USD giá trị thị trường trong hai ngày khi các nhà đầu tư cắt giảm tiếp xúc với những người cho vay từ New York đến Nhật Bản, sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB).

“Thị trường tài chính đang đi trên vỏ trứng”

Tổn thất mở rộng vào ngày 14/3, với Chỉ số tài chính châu Á Thái Bình Dương của MSCI giảm tới 2,7%, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 29/11/2022. Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ giảm tới 8,3% tại Nhật Bản, trong khi Tập đoàn tài chính Hana của Hàn Quốc giảm 4,7% và ANZ Group Holdings Ltd. của Australia giảm 2,8%.

Có những lo ngại rằng, các công ty tài chính có thể thấy tác động từ các khoản đầu tư của họ vào trái phiếu và các công cụ khác đối với mối lo ngại do SVB gây ra. Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm mạnh vào ngày 13/3 trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ trì hoãn việc tăng lãi suất do tình trạng hỗn loạn trong hệ thống ngân hàng.

"Thị trường tài chính đang đi trên vỏ trứng" - John Woods, Giám đốc đầu tư của Credit Suisse Group AG tại Châu Á - Thái Bình Dương cho biết. "Chúng tôi thực sự cần biết chính xác tác động của điều này đối với thị trường. Cảm giác của tôi là Fed có thể sẽ tạm dừng tăng lãi suất vì tôi nghĩ điều này phần lớn liên quan đến rủi ro thanh khoản".

Tổng giá trị thị trường của các công ty có trong Chỉ số Tài chính thế giới MSCI và Chỉ số Tài chính MSCI EM đã giảm khoảng 465 tỷ USD kể từ ngày 10/3. Các ngân hàng khu vực của Mỹ nằm trong số những ngân hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất vào ngày 13/3 khi Chỉ số Ngân hàng Khu vực KBW giảm 7,7%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2020.

Các ngân hàng lớn ở Bắc Á chủ yếu có "rủi ro tối thiểu về sự rút tiền đột ngột khiến Ngân hàng Thung lũng Silicon sụp đổ" do các khoản tiền gửi, tài sản hỗn hợp và thanh khoản vững chắc của họ, nhà phân tích Francis Chan của Bloomberg Intelligence cho biết. "Những người cho vay nhỏ hơn có thể gặp rủi ro thanh khoản và tín dụng mà dễ dàng bị bỏ qua".

Các ngân hàng Nhật Bản có tỷ lệ lỗ trên vốn chủ sở hữu cao nhất trong khu vực, theo dữ liệu của khoảng 130 công ty cho vay Châu Á Thái Bình Dương với hơn 5 tỷ USD tài sản. Jimoto Holdings Inc, Tsukuba Bank Ltd. và Fukushima Bank Ltd. nằm trong số những ngân hàng có tỷ lệ lỗ trên vốn chủ sở hữu ít nhất là 9%.

Cả 3 ngân hàng trên, mỗi ngân hàng có vốn hóa thị trường dưới 150 triệu USD, đã bị sụt giảm hơn 10% trong 3 ngày. Cổ phiếu tài chính Nhật Bản đã tăng mạnh kể từ tháng 12 năm ngoái trong bối cảnh có dấu hiệu ngân hàng trung ương Nhật Bản đang hướng tới thắt chặt chính sách tiền tệ sau nhiều năm duy trì chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo.

"Hôm nay tôi đang bán các ngân hàng và công ty bảo hiểm" - Taku Ito - Giám đốc quỹ tại Nissay Asset Management Corp cho biết. "Không nghi ngờ gì nữa, đó là một thất bại nhưng tôi nghĩ rằng rất nhiều nhà quản lý quỹ cũng đang làm điều tương tự vì cổ phiếu ngân hàng đã tăng và rất nhiều nhà quản lý quỹ cũng đã tăng cổ phiếu ngân hàng".

Bán tháo ngân hàng lan sang Nhật Bản

Cổ phiếu của các ngân hàng lớn nhất Nhật Bản đã giảm mạnh vào ngày 14/3 khi thị trường toàn cầu phản ứng với việc bán tháo của các ngân hàng ở Mỹ. Các nhà đầu tư ở Tokyo cho biết họ đang mong đợi thị trường chứng khoán được hỗ trợ mạnh mẽ từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) để chống lại xu hướng giảm sâu hơn sau khi Topix của Nhật Bản giảm hơn 3,1% trong phiên giao dịch buổi sáng, dẫn đầu là các nhà cho vay lớn nhất của đất nước.

Cổ phiếu của MUFG, Mizuho và SMFG đã giảm từ 7,5% đến 8,1% trong thời gian đầu giao dịch, do các nhà giao dịch đặt cược rằng sự sụp đổ của SVB có thể khiến việc tăng lãi suất mạnh của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bị hủy bỏ, điều này sẽ làm giảm hy vọng của nhà đầu tư về lợi nhuận ngân hàng cao hơn.

Bất chấp sự can thiệp của cơ quan quản lý, cổ phiếu ngân hàng Mỹ đã lao dốc vào thứ Hai.

“Xác suất tăng lãi suất của Fed dường như thấp hơn, lợi suất trái phiếu JGB giảm và đồng yên mạnh hơn. Đó là một sự thay đổi lớn của thị trường và đó là lý do tại sao cổ phiếu ngân hàng đang giảm” - Masatoshi Kikuchi, chiến lược gia trưởng của Mizuho Securities cho biết.

Chỉ số Topix Banks đã giảm tới 7,6% vào thứ Ba, đưa chỉ số này vào quỹ đạo của ngày tồi tệ nhất trong hơn ba năm.

“Một khi bạn thấy Topix giảm xuống dưới 2% vào thứ Ba, bạn có thể nói rằng BoJ sẽ mua lại. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể mong đợi điều này sẽ trở thành hiện thực cho đến khi vấn đề này được giải quyết” - một nhà môi giới chứng khoán có trụ sở tại Tokyo cho biết.

SoftBank, một trong những nhà đầu tư công nghệ châu Á được cho là dễ bị ảnh hưởng nhất trước sự sụp đổ của SVB gây ra, đã giảm 3,4% trong giao dịch phiên giao dịch sáng nay. Cổ phiếu của Mizuho, ​​công ty cho vay lớn nhất của SoftBank, đã giảm hơn 7,5% giá trị trong phiên giao dịch buổi sáng.

Kospi của Hàn Quốc giảm 1,9%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,9% trong khi CSI 300 của Trung Quốc giảm 0,5%.

Giá trái phiếu kho bạc Mỹ giảm vào thứ Ba, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 3,543% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm tăng 2 điểm cơ bản lên 4,054%. Lợi suất di chuyển ngược chiều với giá. Điều đó xảy ra sau khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 0,62 điểm phần trăm vào thứ Hai, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ năm 1987.

Các động thái mới nhất được đưa ra bất chấp những nỗ lực ở Mỹ và Vương quốc Anh nhằm bảo vệ thị trường và người gửi tiền khỏi sự sụp đổ của SVB.

Cục Dự trữ Liên bang đã công bố một khoản cho vay khẩn cấp mà họ cho biết sẽ đảm bảo tất cả những người gửi tiền có thể lấy lại tiền của họ vào Chủ nhật, trong khi chính phủ Vương quốc Anh đã giúp môi giới một thỏa thuận để HSBC mua chi nhánh địa phương của SVB.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cố gắng trấn an người Mỹ rằng tiền của họ vẫn an toàn, nói rằng nước này sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết” để ngăn chặn khủng hoảng.

Bất chấp sự can thiệp của cơ quan quản lý, cổ phiếu ngân hàng Mỹ đã lao dốc vào thứ Hai. Chỉ số KBW Nasdaq Bank giảm 11,7% tại Mỹ, trong đó các ngân hàng khu vực lao dốc mạnh nhất do lo ngại rằng những người cho vay nhỏ hơn có thể có bảng cân đối kế toán bấp bênh hơn.

First Republic Bank giảm 61,8%, Western Alliance Bancorp mất 47,1% và KeyCorp giảm 27,3%.