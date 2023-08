(TBTCO) - Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 8 tháng đạt trên 36.970 tỷ đồng, bằng 69% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 10.900 tỷ đồng, thu nội địa ước đạt 26.072 tỷ đồng. Công tác phát triển doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, số đơn vị thành lập mới tăng 21% so với cùng kỳ trong khi số doanh nghiệp giải thể giảm 7% so với cùng kỳ.