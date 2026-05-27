Công nghệ số "mở khóa" động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam

Mai Tấn

17:34 | 27/05/2026
(TBTCO) - Chuyển đổi số không còn là một xu hướng, mà đang trở thành nền tảng cho tăng trưởng, nâng cao năng suất và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh các động lực tăng trưởng truyền thống dần tới hạn, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam được kỳ vọng sẽ giữ vai trò then chốt, không chỉ cung cấp giải pháp công nghệ, mà còn kiến tạo năng lực cạnh tranh mới cho nền kinh tế.
Doanh nghiệp số trở thành lực lượng kiến tạo

Ngày 27/5, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Hội thảo Giải pháp công nghệ cho các bài toán lớn: Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số trong khuôn khổ Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2026 (Vietnam - Asia DX Summit 2026).

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Giang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VINASA cho biết, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc chưa từng có dưới tác động của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, công nghệ bán dẫn, năng lượng mới và các nền tảng số thế hệ tiếp theo. Những thay đổi này không chỉ tạo ra các ngành công nghiệp mới, mà còn đang tái cấu trúc toàn bộ mô hình tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với Việt Nam, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đang đặt ra những bài toán lớn chưa từng có, nhất là làm thế nào để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn phát triển mới.

“Chúng ta đều thấy rằng, các động lực tăng trưởng truyền thống đang dần chạm ngưỡng. Trong bối cảnh đó, công nghệ số không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng, mà đã trở thành hạ tầng của tăng trưởng, năng suất và đổi mới sáng tạo” - bà Giang nói.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo

Việt Nam hiện cũng là một trong những quốc gia có mức độ tiếp cận và ứng dụng AI cao nhất khu vực, với tỷ lệ người dùng tương tác với AI hằng ngày thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á. Đại diện VINASA cho rằng, hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đang trưởng thành nhanh chóng. Các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ làm chủ công nghệ, mà còn từng bước tạo ra các nền tảng, giải pháp và sản phẩm có khả năng giải quyết những bài toán lớn của quốc gia và khu vực. Bà Giang kỳ vọng, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là nhà cung cấp giải pháp, mà còn là lực lượng kiến tạo năng lực cạnh tranh mới cho nền kinh tế.

Dưới góc nhìn của doanh nghiệp công nghệ số, ông Ngô Thanh Hiền - Giám đốc Công nghệ Tập đoàn IBM Việt Nam cho rằng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mang tính quyết định với ba trụ cột chiến lược, gồm chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đề cập mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026 - 2030, ông Hiền nhận định, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để doanh nghiệp công nghệ số đóng vai trò động lực tăng trưởng mới.

Theo đại diện IBM Việt Nam, dữ liệu là nguồn tài nguyên chiến lược của nền kinh tế số, song hiện vẫn còn phân tán, thiếu liên thông và chưa được khai thác hiệu quả, đặc biệt trong khu vực công. Đây là một trong những nút thắt cần được tháo gỡ để thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Bên cạnh việc tổ chức và khai thác dữ liệu hiệu quả hơn, theo ông Hiền, yêu cầu nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động cũng đòi hỏi phải cải tiến quy trình vận hành, tăng cường khả năng liên thông giữa các cơ quan, đơn vị. Chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc số hóa hồ sơ, tài liệu hay quy trình hành chính, mà cần tiến tới tự động hóa ở quy mô lớn.

Chuyển đổi số phải phục vụ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp

Trong khi đó, ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Dương Anh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế cho rằng, điều cốt lõi của chuyển đổi số là phải phục vụ cuộc sống và phục vụ người dân. Điều quan trọng không nằm ở thứ hạng các chỉ số chuyển đổi số hay cải cách hành chính, mà ở hiệu quả thực chất mà người dân cảm nhận được.

Theo ông Nguyễn Dương Anh, mỗi địa phương có điều kiện và đặc thù khác nhau, song điểm chung là cần xây dựng kiến trúc số đồng bộ, đồng thời, việc liên thông dữ liệu giữa các cơ quan quản lý sẽ giúp nâng cao đáng kể hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chuyển đổi số cần gắn chặt với nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp, bởi các ứng dụng càng gần với đời sống, thì càng tạo được sự đồng thuận xã hội.

Ông dẫn chứng việc địa phương triển khai nền tảng phản ánh hiện trường để người dân trực tiếp gửi thông tin về hạ tầng xuống cấp, vệ sinh môi trường hay bất cập trong quản lý đô thị. Khi phản ánh được tiếp nhận và xử lý công khai trên hệ thống, người dân sẽ cảm nhận rõ hơn ý kiến của mình được lắng nghe và giải quyết.

Đối với Khánh Hòa, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay số lượng doanh nghiệp công nghệ số hoạt động trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế, trong khi yêu cầu đặt ra không chỉ là gia tăng về số lượng, mà còn phải nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều cơ chế như hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn thông qua các quỹ khoa học công nghệ, quỹ đổi mới sáng tạo; hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại hóa sản phẩm công nghệ; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp địa phương với các trường đại học, viện nghiên cứu và trung tâm đổi mới sáng tạo lớn.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa cũng đã ký kết hợp tác với nhiều cơ sở đào tạo lớn cùng các trường đại học kinh tế, công nghệ nhằm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực số, tư vấn chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp địa phương./.

Năm 2025, quy mô kinh tế số Việt Nam đạt khoảng 39 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 17%, thuộc nhóm nhanh nhất Đông Nam Á. Tỷ trọng kinh tế số hiện đã vượt 14% GDP. Doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số năm 2025 đạt khoảng 198 tỷ USD, với hơn 75.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động.
